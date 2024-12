Vita da Carlo: già iniziate le riprese della quarta stagione con Carlo Verdone

Sono ufficialmente iniziate le riprese della quarta stagione di Vita da Carlo, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, e scritta da Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni.

La serie è interpretata dallo stesso Carlo Verdone che si alterna alla regia con Valerio Vestoso. Dopo il successo della terza stagione, la quarta arriverà prossimamente in esclusiva su Paramount+.

In Vita da Carlo, realtà e finzione si intrecciano in un'irresistibile serie comica in cui Carlo Verdone interpreta sé stesso. In attesa di scoprire la nuova stagione della serie, la seconda e la terza stagione sono disponibili per lo streaming su Paramount+.

Tra i grandi protagonisti degli ultimi episodi c'è stato l'attore e regista Sergio Rubini che è entrato nel cast principale come uno dei protagonisti al fianco di Verdone, insieme al comico Maccio Capatonda.

Carlo Verdone a Che Tempo Che Fa: "Mi sono fatto un selfie con un fan mentre facevo pipì sul treno"

Nel cast principale della quarta stagione ci saranno invece Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri, Claudia Potenza, Maria Paiato. Tra le guest star, inoltre, faranno il loro ingresso Francesca Fagnani, Enrico Mentana, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaro Vitali.

Su queste pagine potete non solo leggere la recensione di Vita da Carlo 3, ma anche la nostra intervista a Maccio Capatonda. Recentemente, Verdone è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in onda come ogni settimana sul Nove, per promuovere l'uscita della terza stagione.