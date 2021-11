Carlo Verdone a Che Tempo Che Fa: "Mi sono fatto un selfie con un fan mentre facevo pipì sul treno"

Carlo Verdone, durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, ha raccontato un aneddoto esilarante a Fabio Fazio: il conduttore sembrava estremamente divertito mentre l'attore romano raccontava che un fan gli ha chiesto un selfie mentre stava facendo pipì durante il suo ultimo viaggio in treno.

Verdone, come ha fatto presente Fazio appena il comico è entrato in studio, è ormai un ospite fisso di Che tempo che fa: a quella di ieri sera infatti si aggiungono altre tre ospitate solo negli ultimi dodici mesi. Proprio per questo motivo gli aneddoti di Carlo sono diventati una sorta di sketch ricorrente durante le sue frequenti visite allo studio del programma di Rai 3.

Durante l'intervista Verdone ha raccontato che mentre stava viaggiando su un treno diretto a Milano, ad un certo punto, ha sentito un forte stimolo e si è recato in bagno. L'attore non ha chiuso la serratura e mentre stava facendo pipì un fan ha spalancato la porta "come se fosse Terminator".

"Appena si è accorto che ero io ha esclamato: 'Ma lei è Verdone!' e ha tirato fuori il telefono. Mi ha detto: 'Non si preoccupi, le inquadro soltanto la testa' e io ero lì, con una faccia incazzata... Te lo giuro, l'ho detto anche al capotreno, gli ho detto: 'Fate scendere questo pazzo.'" Ha raccontato Carlo Verdone.