Che Tempo Che Fa ospiti: Carlo Verdone, Achille Lauro e Elly Schlein, il 3 novembre sul Nove

Domenica 3 novembre 2024, Che Tempo Che Fa torna su Nove e in streaming su discovery+. Nella quarta puntata, Fabio Fazio, accompagnato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ospiti l'attore e regista Carlo Verdone, Achille Lauro, che presenterà il suo ultimo singolo, e la segretaria del PD Elly Schlein.

Anche quest'anno il programma inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, che prevede incontri con personaggi del mondo della cultura e dell'arte. Alle 20:00 inizia il tradizionale talk show con le interviste di Fabio Fazio. In chiusura spazio a Il Tavolo con le gag comiche e le improvvisazioni con il consueto cast e gli ospiti settimanali.

Ospiti principali del 3 novembre:

Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico, interverrà per discutere i principali temi di attualità politica e sociale, con un'analisi sulle sfide imminenti per il Paese con uno sguardo sulla politica estera, alla vigilia delle elezioni presidenziali americane che vede contrapposti il repubblicano Donald Trump e la candidata democratica Kamala Harris.

Carlo Verdone, regista e protagonista della serie amatissima Vita da Carlo, che torna con la terza stagione in arrivo il 16 novembre su Prime Video, la recensione di Vita da Carlo 3. L'iconico attore romano parlerà delle novità di questa stagione, che promette risate e riflessioni. Verdone è membro dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la giuria che assegna gli Oscar.

Carlo Verdone in una scena della terza stagione di 'Vita da Carlo'

Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio saranno in studio per presentare Eterno visionario, in uscita il 7 novembre, con Bentivoglio nei panni di Luigi Pirandello. Un'opera che ha già incantato la Festa del Cinema di Roma, il film rappresenta la quarta collaborazione tra Placido e Bentivoglio, entrambi premiatissimi in carriera. La nostra recensione di Eterno Visionario.

Ospiti letterari, scientifici e collegamenti

Gianrico Carofiglio, celebre scrittore e creatore dell'avvocato Guido Guerrieri, introdurrà il suo nuovo saggio Elogio dell'ignoranza e dell'errore, un invito a esplorare il valore dell'imperfezione. Michela Matteoli, Direttore del Programma di Neuroscienze all'Istituto Clinico Humanitas e autrice di La fioritura dei neuroni, offrirà un viaggio nel cervello umano e nelle sue capacità di rigenerazione.

Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia, che condividerà le ultime novità sulla ricerca medica e scientifica. In collegamento dagli Stati Uniti, Antonio Di Bella con gli aggiornamenti dall'estero. Presenti in studio anche gli editorialisti Massimo Giannini (La Repubblica), Ferruccio de Bortoli (Corriere della Sera) e Michele Serra, che commenteranno l'attualità italiana e internazionale.

Momento musicale:

Achille Lauro, fenomeno della scena musicale italiana, presenterà live il suo ultimo singolo "Amore Disperato", che ha già conquistato le classifiche EarOne. Giudice della nuova edizione di X Factor, Lauro racconterà anche i momenti più significativi della sua carriera tra Sanremo e riconoscimenti come 13 dischi d'oro e 32 dischi di platino.

Spazio finale: Il Tavolo

Chiude la serata l'immancabile appuntamento con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti, e Simona Ventura. Ospita de Che tempo che fa - Il Tavolo: Stefano Sottile, saltatore in alto che alle scorse Olimpiadi di Parigi ha segnato il proprio record personale saltando 2.34 metri, seconda miglior misura nazionale di sempre. Al tavolo siederanno anche Maccio Capatonda e Ema Stokholma, nuovi volti della serie tv "Vita da Carlo"; l'attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica Francesca Manzini e Achille Lauro.