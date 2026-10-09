VisionQuest convince alle prime proiezioni: la nuova serie viene già accostata ai due titoli Marvel più amati

Mancano pochi giorni al debutto di VisionQuest su Disney+ ma le prime reazioni alla nuova serie dedicata a Visione sono entusiaste. Chi l'ha vista in anteprima la paragona a WandaVision e Loki: sarà vero?

A pochi giorni dal debutto su Disney+, VisionQuest sembra aver superato brillantemente il primo esame. La nuova serie dei Marvel Studios dedicata a Visione è stata mostrata in anteprima a una parte della stampa e il primo episodio è stato presentato anche al New York Comic Con.

I primi commenti arrivati online sono decisamente positivi, soprattutto per un motivo: il nuovo capitolo del MCU viene già messo sullo stesso piano di WandaVision e Loki, due delle produzioni televisive Marvel che hanno raccolto i maggiori consensi.

Un confronto impegnativo, soprattutto considerando ciò che VisionQuest dovrà raccontare. La serie riprende infatti il percorso del personaggio dopo gli eventi di Westview e lo porta ad affrontare ancora una volta il problema della propria identità, tra ricordi, legami familiari e vecchi nemici pronti a tornare in scena.

VisionQuest, le prime reazioni evocano WandaVision e Loki

Visione e Wanda Maximoff in WandaVision

Le impressioni pubblicate dopo le prime proiezioni sembrano concordare almeno su un punto: VisionQuest avrebbe mantenuto il livello qualitativo dei migliori esperimenti televisivi del Marvel Cinematic Universe. E questo ci conforta non poco.

Una delle reazioni circolate sui social sostiene che la scrittura sia all'altezza di quella di WandaVision, mentre un altro commento definisce la serie "un fantastico sequel" dello show con Elizabeth Olsen e Paul Bettany. C'è anche chi si spinge oltre, inserendola direttamente tra le migliori produzioni Marvel per Disney+, accanto a Loki e Wonder Man.

Parole importanti per una serie chiamata a proseguire una delle storie più particolari nate dopo Avengers: Endgame. WandaVision aveva trasformato il dolore di Wanda Maximoff in un racconto capace di giocare con sitcom, mistero e linguaggio televisivo. VisionQuest sembra invece intenzionata a spostare il centro della storia su Visione, senza dimenticare tutto ciò che è rimasto irrisolto attorno alla famiglia Maximoff.

Il vero banco di prova arriverà naturalmente con il pubblico. Le prime reazioni possono creare aspettative, ma sarà la distribuzione completa degli episodi a stabilire se il paragone con due serie come WandaVision e Loki sia davvero meritato.

Torna uno dei villain migliori degli Avengers

Ultron in Avengers: Age of Ultron

Tra gli elementi che rendono VisionQuest particolarmente interessante c'è il ritorno di Ultron, il villain introdotto sul grande schermo in Avengers: Age of Ultron. Il materiale promozionale ha già confermato la sua presenza e suggerisce un rapporto insolito tra Ultron, Visione e Tommy Maximoff.

La dinamica potrebbe assumere quasi i contorni di un albero genealogico decisamente atipico, con Ultron nel ruolo simbolico di "nonno", Visione come padre e Tommy come figlio. Un modo curioso per rileggere le origini dell'androide e, allo stesso tempo, approfondire ciò che significa per lui avere una famiglia.

Resta poi inevitabile la domanda che accompagna praticamente ogni nuovo tassello legato ai Maximoff: Wanda tornerà? Il personaggio è assente dal MCU dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma il suo destino continua a essere uno dei grandi interrogativi della saga.

VisionQuest avrà quindi parecchi fili da riannodare e arriverà inoltre in un momento strategico, come una delle ultime produzioni Marvel prima di Avengers: Doomsday. Se le prime impressioni verranno confermate anche dal pubblico, Visione potrebbe aver trovato il progetto giusto per tornare finalmente al centro del MCU.