Vision: la serie Marvel ha ingaggiato l'interprete dell'androide Jocasta

Secondo quanto riportato da Deadline, T'Nia Miller (già vista ne La caduta della casa degli Usher) avrà un ruolo importante nella serie Marvel Vision per Disney+. L'attrice dovrebbe interpretare uno dei protagonisti al fianco di Paul Bettany, che riprenderà il suo personaggio principale del MCU nello spin-off di WandaVision.

Secondo alcune voci accreditate, pare che la nuova serie sarà ambientata dopo gli eventi di WandaVision e seguirà Visione (Bettany) mentre cerca di riacquistare la memoria e soprattutto la sua umanità.

Le ipotesi principali affermano inoltre che Miller sia stata ingaggiata per calarsi nei panni dell'astuta e potente Jocasta, un personaggio che sarà guidato dalla sua sete di vendetta. Nei fumetti, Jocasta è un androide che Ultron costruisce per essere la sua sposa e che alla fine si schiera con gli Avengers.

Vecchie conoscenze tornano nella nuova serie Marvel

Ultron in una immagine tratta dal trailer di Avengers 2

Miller farà parte del cast principale di Vision insieme a Bettany, James Spader, che riprenderà il ruolo di Ultron nel MCU dopo averlo interpretato in Avengers: Age of Ultron, Todd Stashwick e Ruaridh Mollica. Inoltre, Faran Tahir riprenderà il ruolo di Raza nel MCU (lo avevamo incontrato per la prima volta nel primo Iron Man).

WandaVision: un'immagine di Paul Bettany

Vision è il secondo spinoff di WandaVision, dopo Agatha All Along. Le prossime produzioni di Marvel Television per Disney+ comprendono anche Daredevil: Rinascita, le cui riprese della seconda stagione sono attualmente in corso a New York.

Miller, il cui casting per Vision è stato riportato per la prima volta dall'insider di settore Daniel Richtman, è nota per i suoi ruoli da series regular in The Haunting of Bly Manor e La caduta della casa degli Usher di Mike Flanagan per Netflix e per il suo ruolo ricorrente in Fondazione di Apple TV+.