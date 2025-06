Vision: Emily Hampshire, star di Schitt's Creek, reciterà nella serie Marvel

La serie Vision, spinoff di WandaVision, ha trovato una delle sue protagoniste: Emily Hampshire, conosciuta dal pubblico televisivo per aver recitato in Schitt's Creek, reciterà nel progetto del MCU prodotto per Disney+.

La star dello show sarà l'attore Paul Bettany, che riprenderà il ruolo avuto nei film e negli show tratti dai fumetti della Marvel.

Il ruolo affidato in Vision all'attrice

Secondo le fonti di Deadline, Emily Hampshire avrà nelle puntate il ruolo dell'intelligenza artificiale E.D.I.T.H. (Even Dead, I'm The Hero), il sistema di sicurezza e difesa di Tony Stark che utilizza la realtà aumentata.

Nel MCU E.D.I.T.H. era stata creata da Iron Man e lasciata poi in eredità a Peter Parker/Spiderman dopo la morte del miliardario, permettendo così di accedere alla rete satellitare globale delle Stark Industries, oltre a un arsenale di missili e di droni.

La mia vita con John F. Donovan: un primo piano di Emily Hampshire

Nel cast dello show prodotto per Disney+ ci saranno, oltre a Paul Bettany, anche James Spader che interpreterà nuovamente Ultron, T'Nia Miller con la parte di Jocasta, Todd Stashwick, Ruaridh Mollica, e Faran Tahir che sarà Raza.

WandaVision ha già dato vita allo spinoff Agatha All Along, con al centro il personaggio interpretato da Kathryn Hahn.

I progetti dell'attrice

Emily Hampshire ha avuto la parte di Stevie Budd nella comedy Schitt's Creek e ha fatto parte del cast dello show The Rig, prodotto da Prime Video.

Tra i suoi prossimi progetti ci sarà il film Mike & Nick & Nick & Alice accanto a Vince Vaughn.

Per ora Marvel e Disney+ non hanno svelato quando Vision dovrebbe arrivare in streaming. Tra i progetti in fase di produzione tratti dai fumetti della Marvel ci sarà anche la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, con star Charlie Cox e Vincent D'Onofrio.