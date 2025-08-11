Vision: ci sono importanti aggiornamenti sul cast della serie Marvel in arrivo su Disney+

Lo showrunner di Vision, Terry Matalas, ha finalmente svelato due importanti novità per la prossima serie Disney+. Durante la convention Star Trek Las Vegas, Matalas ha rivelato che Todd Stashwick interpreterà il Paladino, personaggio dell'MCU con un passato da mercenario spesso in rotta di collisione con eroi come Spider-Man e The Punisher. Inoltre, il ruolo di F.R.I.D.A.Y., storica IA di Tony Stark, sarà affidato a Orla Brady, che sostituirà Kerry Condon.

I fan di Star Trek: Picard conoscono bene Stashwick per il ruolo del capitano Liam Shaw. In Vision, vestirà i panni del Paladino, creato negli anni '70 da Jim Shooter e Carmine Infantino, comparso per la prima volta in Daredevil #150. Sebbene non sia un villain a tutto tondo, le sue missioni lo hanno spesso messo contro supereroi di spicco.

Un primo piano di Todd Stashwick in una foto promozionale

La seconda notizia riguarda F.R.I.D.A.Y., l'assistente virtuale di Tony Stark introdotta in Avengers: Age of Ultron. Kerry Condon, che le ha dato voce in diversi film del MCU, non parteciperà alla serie. Al suo posto, Orla Brady interpreterà una versione "umana" del personaggio. L'attrice irlandese, già apprezzata in Picard, Into the Badlands e American Horror Story: 1984, porterà una nuova dimensione al ruolo.

Un cast ricco di volti noti

Oltre a Paul Bettany, che tornerà come Visione, nel cast ci saranno James Spader, di nuovo nei panni di Ultron, e Faran Tahir come Raza. Confermata anche T'Nia Miller nel ruolo di Jocasta, Emily Hampshire come E.D.I.T.H. e Ruaridh Mollica in un misterioso personaggio che si pensa possa essere Tommy Maximoff.

WandaVision: Elizabeth Olsen e Paul Bettany in una scena del terzo episodio

Vision (o Vision Quest) debutterà su Disney+ nel 2026. Con il ritorno di personaggi iconici e l'introduzione di nuove figure chiave, la serie promette di espandere ulteriormente l'universo narrativo dei Marvel Studios, unendo volti familiari a nuove sorprese per i fan.