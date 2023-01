Una notte violenta e silenziosa 2: il sequel del film con David Harbour è in fase di sviluppo

Una notte violenta e silenziosa 2, il sequel del film "natalizio" con star David Harbour, è ufficialmente in fase di sviluppo.

Il progetto è riuscitto a incassare oltre 75 milioni di dollari a livello globale a fronte di soli 25 milioni di budget.

Tommy Wirkola ha diretto Una notte violenta e silenziosa e ha ora ammesso che la storia della versione poco pacifica di Santa Claus sembra destinata a proseguire: "Sì. Ne stiamo parlando e stiamo semplicemente facendo gli accordi e mettendo tutto a posto".

Una notte violenta e silenziosa: David Harbour e John Leguizamo in una scena del film

I fan potrebbero però aspettare anche a lungo: "Abbiamo bisogno realmente del tempo per ideare lo script e capire la storia. E abbiamo alcune idee, io e Pat e Josh e i produttori. Abbiamo parlato della direzione in cui vogliamo portare la storia e di cosa vogliamo vedere".

Wirkola ha aggiunto: "Ci sono delle cose che abbiamo lasciato fuori dal primo film come il Polo Nord, la moglie di Santa Claus, gli elfi. Ma dal punto di vista della storia, penso che ne abbiamo una realmente, realmente fantastica che espande quel mondo e quella portata, ma mantiene quel tono che abbiamo amato del primo film".

Nel primo film, quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale (David Harbour, Vedova Nera, serie Stranger Things) è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo.

Il film è interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose), Cam Gigandet (Senza rimorsi), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D'Angelo (National Lampoon's Vacation).