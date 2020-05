Vincenzo Alfieri live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Vincenzo Alfieri sarà ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 18:00 in punto. Al microfono di Giuseppe Grossi, il giovane regista racconterà qualche retroscena delle due prime regie, parlerà dei progetti futuri ma svelerà anche qualcosa in più sui suoi gusti da spettatore. Senza tralasciare il proprio pensiero su un importante dibattito: qual è oggi lo stato del cinema italiano per un giovane autore?

Nonostante la laurea in economia, la vera passione di Vincenzo Alfieri è il cinema. Da sempre, fin da quando, non ancora ventenne, si trasferisce prima a Roma, poi a New York e Los Angeles per studiare recitazione. E come attore lavora su set italiani importanti, per cinema e TV: con Pupi Avati in Il cuore altrove, con Giovanni Veronesi in Manuale d'Amore 3, protagonista, nel 2013, di Niente può fermarci, di Luigi Cecinelli, e poi tanta fiction di casa nostra, da Incantesimo a Che Dio ci aiuti, passando per Don Matteo.

Gli uomini d'oro: un'immagine dal set

Parallelamente Alfieri porta avanti la propria carriera da regista: cortometraggi, videoclip, addirittura uno spot pubblicitario per la Ford. La notorietà è legata anzitutto alla web serie Forse sono io, per cui è sia interprete che regista, che raggiunge anche il grande pubblico televisivo grazie ad MTV. La prima prova importante è il lungometraggio I peggiori, in cui Vincenzo Alfieri recita anche, al fianco di Lino Guanciale, mente nel 2019 arriva l'apprezzatissimo Gli uomini d'oro, in cui il giovane regista dirige Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli.

E oggi Vincenzo Alfieri sarà nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 18:00 alle 19:00 per quattro chiacchiere in compagnia di Giuseppe.