Vincent D'Onofrio: "Vorrei rivedere insieme Kingpin e Daredevil"

Vincent D'Onofrio, dopo aver recitato nella serie Hawkeye, ha rivelato che sarebbe felice di assistere a un altro scontro tra Kingpin e Daredevil.

L'attore è riapparso nel Marvel Cinematic Universe e ha potuto solo ora parlare dell'esperienza vissuta interpretando nuovamente la parte del malvagio Wilson Fisk.

In un'intervista rilasciata a TVLine, Vincent D'Onofrio ha parlato della possibilità di girare nuovamente con Charlie Cox dichiarando: "Mi piacerebbe. Non ci ho pensato molto, mi sono allontanato da Daredevil. Ma, per un po', avevo pensato potesse tornare la serie, ora sono passati anni. Ho rinunciato a quella possibilità. Ma non sapevo che avrei ricevuto una telefonata da Kevin Feige, quindi tutto è possibile. Non avevo idea che avrei recitato in Hawkeye".

Daredevil si è concluso dopo tre stagioni nel 2018 ed è stata una delle serie Marvel cancellate da Netflix con Luke Cage, Iron Fist, The Punisher, Jessica Jones d The Defenders.