Vince la lotteria e indossa la maschera di Scream per ritirare l'assegno!

Un uomo in Giamaica ha ritirato il suo enorme assegno ottenuto alla lotteria nazionale, pari a oltre 1 milione e mezzo di dollari, indossando la famosa maschera di Scream, il classico slasher di Wes Craven.

Il vincitore del Super Lotto, identificato solamente con A. Campbell, ha fatto un'apparizione memorabile intorno al giorno di San Valentino allo Spanish Court Hotel di Kingston per la consegna formale dell'assegno, pari a 158 milioni di dollari giamaicani. Per riuscire ad andare all'appuntamento, però, l'uomo ha impiegato 54 giorni. La vittoria, infatti, è stata annunciata a novembre, e Campbell ha dichiarato:

"Mi sono sentito male per giorni perché pensavo troppo. Ora sto bene, solo solo un po' stordito. Ho visto il numero del mio biglietto e sono corso in bagno a urlare 'Ho vinto! Ho vinto!'. Da quel giorno però sono stato male. La mia testa sembrava voler esplodere, ho pensato troppo a quello che volevo e al fatto che stava per diventare realtà. Ho avuto anche mal di stomaco per due settimane di fila. Certe volte stavo così male che dimenticavo di aver vinto."

This is that happiness only a #SuperMillionaire knows about pic.twitter.com/xjRxtModuR — Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) February 5, 2019

Campbell ha dichiarato che voleva prima rimettersi in sesto, prima di farsi avanti. Il giorno della consegna l'uomo si è presentato travestito dal ghostface di Scream, l'horror storico di Wes Craven del 1996. Nella storia, altri vincitori della lotteria si sono travestiti per andare incontro al loro premio: sempre in Giamaica una donna si è presentata con una maschera a forma di faccina che fa l'occhiolino. In Cina alcuni si sono travestiti da banda, da bambini o da robot, per coprire la loro vera identità. Negli Stati Uniti, diversi anni fa in California, un uomo ha coperto il suo viso con un assegno enorme e nel 2018 in New Hampshire una donna ha addirittura vinto una causa per poter mantenere il suo anonimato prima di ritirare i soldi. E ha vinto.