Vin Diesel svela perché i suoi personaggi indossano, come lui fuori dal set, una canottiera bianca

Vin Diesel ha svelato, in una recente intervista, l'origine della canottiera bianca che indossa nei film di Fast & Furious e anche in Bloodshot, il suo nuovo progetto.

La spiegazione della scelta legata a questo preciso capo di abbigliamento sembra sia legata al passato della star.

Dominic Toretto e Ray Garrison, i protagonisti dei due progetti, indossano infatti entrambi la stessa canottiera che i fan hanno iniziato ad associare all'attore, considerando il fatto che spesso viene fotografato anche fuori dal set con lo stesso indumento.

Vin Diesel, intervistato da USA Today, ha ora spiegato in modo divertito: "La canottiera precede Vin. Si tratta di un elemento distintivo di Vin Diesel ancora prima che Vin Diesel venisse pagato come attore perché la indossava sempre quando lavorava come buttafuori".

L'attore ha poi spiegato la differenza tra i motivi per cui l'indumento viene indossato dal personaggio che interpreta in Fast and Furious - Solo parti originali e quello al centro di Bloodshot: "Dom è piuttosto stoico, senza fronzoli e lo puoi immaginare mentre lavora sotto il cofano di una macchina da qualche parte. E Ray Garrison è invece in stile scendere da un aereo e dare spazio alla propria stanchezza per un minuto".

Dave Wilson, che ha un passato da realizzatore di videogame del calibro di Halo 2, Mass Effect 2 e BioShock, è il regista di Bloodshot, la sceneggiatura è invece firmata da Eric Heisserer, autore di Arrival. Nel cast, oltre a Vin Diesel, anche Toby Kebbell, Sam Heughan, Eiza González, Talulah Riley, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Lamorne Morris, Guy Pearce e Alex Hernandez.