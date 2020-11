Vin Diesel ringrazia Paul Walker: "Grazie a lui ho continuato a cantare"

Vin Diesel ha svelato di dover ringraziare Paul Walker, sua co-star in Fast & Furious, per averlo convinto a continuare a cantare.

Vin Diesel ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera come cantante e l'attore ha svelato di dover ringraziare il suo amico e collega Paul Walker perché lo ha convinto a proseguire la sua strada nel campo della musica.

L'attore aveva iniziato a dimostrare le proprie doti canore fin da ragazzino, negli anni '80, condividendo sui social media le sue esibizioni e le sue cover di brani famosi.

In un'intervista rilasciata a People, Vin Diesel ha spiegato che quando ha iniziato a pubblicare online i video delle sue performance canore alcune persone gli hanno detto che era "pericoloso" e che cantare in pubblico avrebbe potuto rovinare la sua immagine da star.

L'attore ha poi aggiunto che è stato Paul Walker a convincerlo che non doveva ascoltare i critici: "Grazie alla sua anima. Mi ricordo a Londra quando ho detto a Pablo che tutte queste persone erano preoccupate perché stavo cantando, ed è stato lui a dire 'Non smettere mai di cantare, sai di avere qualcosa di speciale'".

Vin Diesel e Paul Walker hanno stretto amicizia sul set dell'adrenalinica saga di Fast and Furious e sono rimasti amici fino alla sua morte avvenuta in un incidente automobilistico nel 2013. L'attore ha messo a lungo da parte le sue ambizioni canore, ma la pandemia ha ostacolato la realizzazione dei progetti cinematografici che aveva in programma, spingendolo a convincersi che fosse giunto il momento di mettersi alla prova.

L'attore ha quindi presentato il suo primo singolo, intitolato Feel Like I Do nel mese di settembre, seguito poi a ottobre da Days Are Gone.