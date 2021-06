Vin Diesel anticipa un dettaglio del MCU: "Groot ritornerà sul Pianeta X"

Groot tornerà prossimamente sugli schermi e Vin Diesel ha anticipato che l'amato personaggio del MCU tornerà sul Pianeta X. L'attore ha infatti rivelato l'interessante dettaglio rispondendo alle domande di ComicBook durante la promozione di Fast & Furious 9.

In un video condiviso dal sito online, Vin Diesel ha dichiarato: "Se parlerai con Kevin Feige, puoi chiedergli della storia di Groot che lo entusiasma, il ritorno su Pianeta X".

L'amato personaggio del film Guardiani della Galassia apparirà nell'episodio natalizio scritto da James Gunn e nello speciale I Am Groot che verrà realizzato per Disney+.

Tra le pagine dei fumetti il Pianeta X è il luogo dove è cresciuto Groot e si trovano i personaggi appartenenti alla sua stessa specie. Nei lumgometraggi che compongono il Marvel Cinematic Universe non è mai stato mostrato il pianeta dove è cresciuto Groot e sarà interessante scoprire in che modo verrà utilizzato questo elemento narrativo.

Vin Diesel ha spiegato: "Non avrei mai pensato che sarebbe stato un personaggio che avrei interpretato. Avevo l'incubo di interpretare un albero nelle recite scolastiche quando avevo 10 anni, ma il ruolo di Groot è una cosa meravigliosa". La star ha aggiunto: "Groot è stato un dono dei miei figli perché quando la Marvel mi ha mandato un libro con i personaggi mio figlio, che aveva tre anni, ha indicato questo albero".