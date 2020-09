Vin Diesel diventa cantante: Feel Like I Do è il primo singolo della star di Fast & Furious

L'attore Vin Diesel ha lanciato il suo primo singolo inciso come cantante: ecco il video del brano Feel Like I Do, prodotto da Kygo.

Vin Diesel sembra intenzionato a intraprendere anche una carriera come cantante e ha presentato il suo primo singolo Feel Like I Do, di cui è disponibile anche un video.

Il brano è una collaborazione tra la star di Fast & Furious e il DJ norvegese Kygo, ed è stato prodotto da Petey Martin.

L'attore Vin Diesel è apparso come ospite al The Kelly Clarkson Show e ha presentato la canzone Feel Like I Do per la prima volta.

Nella giornata di ieri la star del franchise action Fast & Furious aveva anticipato la presentazione del video dichiarando su Instagram: "Per così tanto tempo, stavo promettendo di proporre dei brani musicali... Con i vostri incoraggiamenti sono uscito dalla mia comfort zone. Grazie per aver creduto in me. Come sempre, spero di rendervi orgogliosi".

Vin Diesel ha inoltre spiegato che la scelta di posticipare l'uscita nelle sale di F9 al 2021 gli ha permesso di avere del tempo a disposizione e ha scelto di utilizzarlo per avere un altro modo per "mostrare e condividere il mio cuore". La star ha inoltre ringraziato Kygo per essere stato il primo nel settore musicale a credere in lui.