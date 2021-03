Vin Diesel è l'attore che ha distrutto più auto nei film: ecco la classifica completa

Secondo uno studio condotto da Scrap Car Comparison, Vin Diesel rappresenta l'attore che ha distrutto più auto nei film, capace quindi di superare in classifica anche veterani dei film d'azione come Bruce Willis ed Arnold Schwarzenegger.

Fast & Furious 8: Vin Diesel al volante di una macchina in una scena del film

I più celebri film d'azione sono caratterizzati dalla guida spericolata dei loro protagonisti, pronti a lanciarsi in fughe o inseguimenti ad altissima velocità. Proprio su queste sequenze adrenaliniche si è incentrato un recente studio, dal quale è emerso che Vin Diesel rappresenta il pilota più pericoloso degli action movie hollywoodiani, in grado cioè di trasformare in rottami il maggior numero di automobili. Tuttavia, l'attore americano non ha preso parte a nessuno dei due film nei quali il più grande numero di veicoli viene distrutto, ovvero Transformers 3 e Matrix Reloaded. In questa particolare classifica dedicata ai "demolitori" del cinema, Diesel supera anche il suo co-protagonista di Fast and Furious Dwayne "The Rock" Johnson, che occupa soltanto il decimo posto, a pari merito con Jason Statham, con 18 veicoli distrutti in totale.

Il franchise di Fast and Furious ha portato Vin Diesel a raggiungere un totale di 61 auto distrutte, 57 delle quali mentre era lui stesso al volante (30 soltanto nel quinto capitolo della saga). Al secondo posto della top ten troviamo invece Bruce Willis che, nella sua lunga carriera, complice soprattutto il franchise di Die Hard, ha distrutto ben 60 veicoli, 35 dei quali guidati da lui.

Tom Cruise in una scena di Minority Report di Stebven Spielberg

A sorpresa, Tom Cruise ha distrutto soltanto 19 mezzi sul grande schermo (anche se abbattere un F-14 Tomcat in Top Gun potrebbe essere considerato come due automobili). Nicholas Cage occupa invece l'ottava posizione della classifica con 22 veicoli distrutti. Al numero 7 c'è Daniel Craig, che deve ringraziare il franchise di James Bond per i suoi 24 veicoli distrutti sul grande schermo, mentre Tom Hardy ne ha distrutti 26 (ed era al volante solo in due casi). La star di John Wick, Keanu Reeves, occupa invece il quinto posto con 30 veicoli. Matt Damon è al numero 4 con 35 relitti grazie al franchise di Bourne. Arnold Schwarzenegger, infine, occupa il gradino più basso del podio con un totale di 52 auto distrutte.