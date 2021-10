Vin Diesel accompagna la figlia di Paul Walker all'altare (FOTO)

Quella tra Vin Diesel e Paul Walker era una vera e propria "fratellanza". La notizia del giorno è che il protagonista di Fast and Furious ha accompagnato la figlia di Paul Walker all'altare. Meadow Walker infatti, ha sposato Louis Thornton-Allan ed è sembrata davvero felice nel corso di uno dei giorni più belli della sua vita.

Vin Diesel è il padrino di Meadow Walker ed è ben presente nella sua vita a partire dalla morte prematura di suo padre, Paul Walker. Adesso il protagonista di Fast and Furious ha anche accompagnato all'altare la modella, che ha postato sul suo profilo Instagram una foto insieme a lui e un video che ritrae i momenti più belli e divertenti del suo matrimonio con Louis Thornton-Allan.

Come riportato da Comic Book, diverse voci di corridoio hanno suggerito l'ingresso di Meadow Walker nella saga di Fast and Furious. Nel corso di un'intervista con E!, la modella ha dichiarato di non voler escludere niente. Vin Diesel, invece, ha commentato in questo modo la notizia: "Lasciamo ogni porta aperta. Facciamo in modo di non svelare subito tutti i segreti di Fast and Furious 10!".

Recentemente, nel corso di un'intervista con TMZ, anche Cody Walker ha commentato la decisione di continuare a omaggiare suo fratello Paul: "Credo che Vin e la famiglia abbiano fatto un lavoro eccellente nel modo in cui hanno maneggiato l'uscita di scena di Paul e la sua corsa verso il tramonto. Paul sarebbe davvero fiero di come è stato gestito tutto quanto! Vin ha sempre avuto un approccio molto serio in sequenze del genere e ha voluto tenere viva la memoria di Paul. Loro hanno lavorato insieme fin dall'inizio e sono stati giovani insieme! Davvero, erano così giovani quando tutto ha avuto inizio. Incontro persone che mi dicono spesso: 'Tuo fratello è la ragione per cui amo le macchine'. E io rispondo: 'Beh, anche io!'".

Relativamente al momento della morte di Paul Walker e alle conseguenze sulle riprese di Fast and Furious 7, Vin Diesel ha dichiarato: "Quando la tragedia è avvenuta nel 2013, abbiamo deciso di bloccare le riprese del film per circa 5 mesi. Non sapevamo bene dove andare a parare. Poi lo studio ha accettato la nostra versione, ovvero quella di mantenere il personaggio in vita nella nostra mitologia. Abbiamo iniziato insieme questo franchise e, allora, è nata anche la nostra fratellanza. Tutto quanto deve terminare allo stesso momento".