Vikings 5: arrivano i nuovi episodi su Tim Vision!

Vikings, la serie tv ideata e scritta da Michael Hirst (I Tudors, I Borgia, Elisabeth: The Golden Age), torna con i nuovi episodi della quinta stagione in anteprima esclusiva per l'Italia su Tim Vision da giovedì 29 novembre, un episodio a settimana a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. Su Tim Vision sono già disponibili le prime quattro stagioni e la prima parte della quinta stagione della serie.

Vikings si è da subito imposta all'attenzione del pubblico internazionale, con un successo di critica che ha portato a rinnovare la serie tv anche per una sesta stagione che sarà disponibile in anteprima esclusiva su Tim Vision nel 2019. Katheryn Winnick che interpreta Lagertha nella serie dirigerà uno dei nuovi episodi di Vikings 6. Secondo Variety la vera forza della serie è la forte presenza femminile dietro a tutte le battaglie, "Le donne davanti e dietro la macchina da presa sono le vere eroine di Vikings".

Nel finale della prima parte della quinta stagione abbiamo assistito alle divisioni interne alla famiglia Lothbrok, esplose quando i figli di Ragnar si combattono per la conquista del mondo. La stagione proseguirà con l'arrivo del di un leggendario personaggio, il celebre Duca Rollo, che causerà nuovi contrasti in una Kattegat ancora impegnata a riprendersi dall'incoronazione di re Ivar. Mentre Bjorn e Lagertha sfuggono alle forze di Ivar con l'aiuto del Vescovo Heahmund (Jonathan Rhys Meyers), il regno tirannico di Ivar sulla Scandinavia conduce verso un'epoca sempre più oscura e minacciosa.