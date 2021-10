Viggo Mortensen e Caleb Landry Jones in Two Wolves, film di Alex Gibney sulla Guerra del Vietnam

Viggo Mortensen e Caleb Landry Jones in Two Wolves, film diretto da Alex Gibney che racconta una storia vera accaduta durante la Guerra del Vietnam.

Viggo Mortensen e Caleb Landry Jones reciteranno fianco a fianco in Two Wolves, thriller ambientato durante la Guerra del Vietnam diretto dal documentarista Alex Gibney.

Antiviral: Caleb Landry Jones, protagonista del film, in una scena

Il film, la cui sceneggiatura è firmata dal veterano Anthony McCarten, racconta la storia del pilota di elicotteri Hugh Thompson che, durante la guerra, si ribellò ai suoi commilitoni per fermare il massacro di civili disarmati nel villaggio di My Lai e salvò i sopravvissuti alle atrocità. Invece di essere trattato come un eroe, Thompson è stato bollato come traditore e minacciato di essere sottoposto alla corte marziale. Toccò al generale William Ray Peers indagare su cosa fosse realmente accaduto a My Lai e confermare la verità sulla storia di Hugh Thompson.

"Questo è un film che volevo fare da sette anni. Ora che ho la squadra giusta, possiamo raccontare questa storia potente", ha dichiarato Alex Gibney a Deadline. "È una storia vera su come le persone comuni possano diventare eroi non attraverso poteri soprannaturali, ma attraverso l'impegno a fare la cosa giusta nelle peggiori circostanze possibili. Fin dai tempi di Enron, ho fatto film su persone che abusano del loro potere. Questo è un film su due uomini che hanno reagito".

La sottile linea rossa: da Gary Oldman a Viggo Mortensen, le star che furono "eliminate" dal montaggio finale