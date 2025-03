Victoria Beckham vs Geri Halliwell, le Spice Girls sono ai ferri corti: ecco il motivo

Sembrava essere tornato il sereno tra le Spice Girls, ma dietro i sorrisi di facciata si nasconderebbero tensioni mai sopite. Dopo l'esclusione di Mel B dalla chat del gruppo, nuove indiscrezioni parlano di una frattura sempre più evidente tra Victoria Beckham e Geri Halliwell. Tra defollow su Instagram, silenzi pubblici e progetti televisivi in concorrenza, le due ex colleghe sarebbero ai ferri corti. A far scattare la scintilla? Una docuserie che avrebbe riacceso una storica rivalità.

È rivalità tra le Spice Girls

Il rapporto si è incrinato come un vecchio disco in vinile che improvvisamente salta proprio sul ritornello. Tutto è iniziato quando, nel febbraio 2024, Geri ha smesso di seguire Victoria su Instagram, delusa per il mancato sostegno pubblico durante lo scandalo che ha coinvolto il marito Christian Horner. Anche se successivamente ha fatto un passo indietro, rimettendo il follow e partecipando alla festa per i 50 anni di Victoria, il legame tra le due non è tornato come prima.

La miccia definitiva sembra essere stata l'annuncio della docuserie di Geri, vista da Victoria come un'invasione nel suo stesso progetto Netflix. Un terreno comune che ora, più che unirle, rischia di dividerle definitivamente.

Geri Halliwell vuole oscurare Victoria Beckham?

Geri Halliwell

"Geri è in trattative per realizzare una docuserie sulla sua ascesa alla fama!", rivela una fonte vicina all'ex Ginger Spice. Ma questo progetto non avrebbe fatto piacere a Victoria Beckham, che ha da poco annunciato un suo show personale in arrivo su Netflix. "La stilista crede che Geri stia entrando nel suo territorio", continua l'insider, "e che si stia cercando di affermarsi come la Spice Girl più snob".

"C'è sicuramente una feroce rivalità", sostiene ancora la fonte a Radar Online. Geri vuole tutta la buona pubblicità possibile e il motivo è semplice: "Ha bisogno di uno show per limitare i danni dopo lo scandalo del marito Christian". L'ex Ginger Spice afferma, infatti, che il suo show sarà un gradino sopra quello dell'amica.

Mentre i fan sperano ancora in una reunion ufficiale della girlband più iconica degli anni '90, le frizioni tra Geri e Victoria sembrano rendere l'ipotesi sempre più lontana. Intanto, tutti gli occhi sono puntati sulle rispettive docuserie: chi si aggiudicherà il titolo di "vera Posh Spice"?