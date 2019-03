Vice: ecco l'assurda scena musical tagliata dal film!

Vice, il film con protagonista Christian Bale nel ruolo del vice-presidente Dick Cheney, inizialmente conteneva una scena in stile musical che il regista Adam McKay ha eliminato dal montaggio finale. Finalmente Rolling Stones ha condiviso con il pubblico la sequenza assurda in un curioso video.

La canzone che si sente risuonare nella scena è stata scritta da Nicholas Britell ed è interpretata dalla leader degli Alabama Shakes Brittany Howard, oltre ad avere delle coreografie di Andy Blankelbuehler, già nel team del musical Hamilton. Il regista però alla fine non ha inserito la bizzarra sequenza in Vice - L'uomo nell'ombra perché superflua, nonostante abbia provato a utilizzare 15 versioni diverse:

"Non c'era bisogno di quella scena. Era troppo lunga in quel momento del film. Abbiamo provato 15 versioni, l'abbiamo spostata, accorciata, allungata e abbiamo messo delle scene in mezzo. Abbiamo provato ogni cosa possibile. Non riuscivo a farla funzionare. Era inserita più o meno quando Rumsfeld spiega a Cheney come funziona Washington e il modo in cui può fare carriera. Il suo discorso affronta poi la questione 'A chi importa qualcosa? Devi semplicemente essere un passo davanti alle persone, fare le tue mosse'. Penso che ci fosse una battuta che sottolineava 'Il fine giustifica i mezzi', che ho sempre amato".

Ecco la chiacchieratissima sequenza:

Nel cast di Vice ci sono Christian Bale, Amy Adams che sarà Lynne Cheney, mentre Steve Carell sarà Donald Rumsfeld e il premio Oscar Sam Rockwell ha il ruolo di George W. Bush.