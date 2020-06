Via Col Vento, Bob Greenblatt: "Rimuoverlo temporaneamente da HBO Max è stato giusto, non è censura"

Bob Greenblatt, responsabile di HBO Max, ha parlato della scelta di rimuovere Via col vento temporaneamente, spiegando perché non è censura.

Via col vento è stato temporaneamente rimosso dal catalogo di HBO Max e Bob Greenblatt, responsabile della piattaforma di streaming, ha ora spiegato la sua decisione.

Il responsabile ha confermato che si è trattata di una scelta semplice e di non aver alcuna intenzione di censurare l'opera.

Bob Greenblatt, intervistato da Sirius XM, ha dichiarato: "Non ho rimpianto nemmeno per un secondo di averlo rimosso. Avrei solo voluto che l'avessimo reso disponibile fin dall'inizio con una spiegazione".

Via col vento tornerà quindi prossimamente a disposizione degli utenti di HBO Max accompagnato da una spiegazione relativa alle tematiche affrontate e al periodo storico, e il film sarà accompagnato da un panel che si è svolto nel 2019 durante il festival TCM con l'intervento di esperti, sceneggiatori e produttori che approfondiscono le questioni affrontate sul grande schermo.

Greenblatt ha dichiarato: "Si tratta di un film complicato, indubbiamente uno dei film più visti e premiati di sempre. E ci sono delle questioni che non sono insignificanti, specialmente in questo periodo storico in cui ci troviamo ora".

Il produttore ha ribadito: "Non si possono censurare questi film o modificarli, o semplicemente chiuderli in cassaforte. Non dovremmo negare che esistono, dovremmo mostrarli alle persone, ma nel giusto contesto. E speriamo di fare un po' di luce su queste tematiche che hanno degli effetti su Hollywood. Nell'ultimo secolo a Hollywood ci sono molti momenti oscuri nei film di cui dobbiamo parlare".