Veronica Mars: il teaser della serie revival in arrivo a luglio

Veronica Mars sta per tornare con la serie revival di cui Hulu ha ora condiviso il primo teaser che svela la data della première. Le attese puntate inedite che raccontano le indagini della giovane detective andranno in onda negli Stati Uniti a partire dal 26 luglio.

Il primo video promozionale di Veronica Mars mostra la protagonista interpretata da Kristen Bell prepararsi per lo spring break, le vacanze primaverili durante le quali i giovani americani trascorrono il proprio tempo tra giornate in spiaggia e party.

L'investigatrice, nel suo ufficio, elenca quello che accade ogni giorno nella città di Neptune e si prepara per affrontare i tanti problemi in arrivo.

Ecco il video:

La sinossi ufficiale anticipa:

I giovani che stanno festeggiando lo spring break stanno venendo uccisi a Neptune, decimando il settore turistico che sostiene l'economia della città. Dopo che i genitori di una delle vittime affidano alla Mars Investigations il compito di trovare l'assassino del proprio figlio, Veronica viene trascinata in un epico mistero che vede i più benestanti, pronti a far finire i festeggiamenti che durano un mese, contro la classe operaia che conta sul circolo di denaro esistente grazie all'essere l'alternativa della West Coast a Daytona Beach.

La prima puntata inedita sarà scritta dal creatore della serie Rob Thomas.