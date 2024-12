Vermiglio e tutti gli altri italiani candidati ai Golden Globes 2025

L'opera seconda di Maura Delpero, tra i candidati al miglior film in lingua non inglese, è in corsa anche per entrare nella cinquina degli Oscar,

Mentre Emilia Perez si gode le sue dieci nomination ai Golden Globes 2025, anche l'Italia ha di che festeggiare. Vermiglio di Maura Delpero, candidato italiano nella corsa agli Oscar per il film straniero, ha confermato l'appeal sul pubblico internazionale entrando nella rosa dei Globes per il miglior film in lingua non inglese.

La pellicola, un dramma familiare ambientato in un villaggio di montagna in Trentino poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, sfiderà agguerriti rivali come Emilia Perez, recitato interamente in spagnolo, l'indiano All We Imagine as Light - Amore a Mumbai, il polacco The Girl with the Needle, il brasiliano I'm Still Here e l'iraniano Il seme del fico sacro.

La concorrenza sarà difficile da superare ma la minuta bolzanina Maura Delpero, qui al suo secondo lungometraggio di finzione, ha una lunga esperienza internazionale avendo vissuto e lavorato a lungo a cavallo tra Italia e Argentina e ha già mostrato la sua energia creativa conquistando il Gran Premio della Giuria alla passata Mostra del Cinema di Venezia.

Vermiglio, Maura Delpero: "La candidatura all'Oscar? Un traguardo dopo tanta fatica"

Gli altri candidati

Un primo piano di Zendaya

Anche per la diva Isabella Rossellini è un periodo particolarmente roseo. La sua performance nell'acclamato Conclave, candidato a sei Golden Globes, le ha fruttato una nomination come miglior attrice non protagonista per il ruolo di suor Agnes, la governante dei cardinali, suora ribelle e volitiva. Per calarsi nel personaggio di suor Agnes, Rossellini ha usato le sue esperienze passate, come ha confessato all'Ansa, spiegando:

"Sono andata a scuola con le suore fino a 16 anni. Le mie suore erano buone e gentili ma possedevano anche un'enorme autorità. Ho cercato di ricordarmi di loro nell'interpretare il mio personaggio. Suor Agnes è silenziosa e allo stesso tempo stoica e autoritaria".

Queer di Luca Guadagnino deve accontentarsi di una sola candidatura andata a Daniel Craig per la miglior performance maschile in un dramma, mentre un altro film del regista italiano, lo sportivo Challengers, sembra aver conquistato i gusti dei vitanti delle Eldridge Industries e dalla Dick Clark Productions, che hanno preso il posto della Hollywood Foreign Press nell'organizzazione dei Golden Globes, ottenendo quattro candidature tra cui quella per il miglior film commedia o musical, quella protagonista Zendaya, quella per la miglior colonna sonora firmata da Trent Raznor e Atticus Ross, che hanno firmato anche il brano Compress/Repress, candidato come miglior canzone originale.