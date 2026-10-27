Verità Nascoste stasera su Rete 4: Milo Infante torna sui casi Garlasco e Pietracatella

Milo Infante torna su Rete 4 con nuovi approfondimenti sul caso Garlasco e sulle decisioni attese della Procura su Andrea Sempio. Spazio anche a Pietracatella, Pamela Genini e Youssef Siher.

Questa sera, martedì 27 ottobre, torna in prima serata su Rete 4 Verità Nascoste, il programma di Videonews condotto da Milo Infante. La nuova puntata propone una serie di approfondimenti sui principali casi di cronaca, con aggiornamenti sulle indagini, ricostruzioni e nuovi elementi da analizzare. Al centro della trasmissione ci saranno il caso Garlasco, il femminicidio di Pamela Genini e il giallo di Pietracatella, senza dimenticare le vicende legate alle proteste pro-Pal e al Movimento 17 ottobre.

Verità Nascoste, anticipazioni: il ritratto di Youssef Siher e gli ultimi sviluppi sul caso Pamela Genini

Tra i temi della puntata spazio alla storia di Youssef Siher, il trentenne ritenuto dagli investigatori la mente del Movimento 17 ottobre. L'approfondimento ricostruirà il suo percorso e il presunto coinvolgimento nelle proteste pro-Pal, soffermandosi anche sulle mobilitazioni organizzate attraverso i canali social del movimento.

A seguire, i riflettori si accenderanno sul femminicidio di Pamela Genini, con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda e gli elementi emersi nel corso delle indagini.

La trasmissione si occuperà inoltre del giallo di Pietracatella, dove proseguono gli approfondimenti sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Un caso complesso, sul quale gli investigatori continuano a cercare risposte per ricostruire quanto accaduto.

Caso Garlasco: attesa per le decisioni della Procura su Andrea Sempio

Ampio spazio sarà dedicato al caso Garlasco, tornato al centro dell'attenzione dopo la chiusura delle indagini e il deposito delle consulenze della difesa. Cresce l'attesa per le prossime decisioni della Procura, chiamata a valutare l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio.

Nel corso della puntata saranno analizzati anche nuovi video che potrebbero offrire ulteriori spunti sulla personalità dell'indagato. Un approfondimento che si inserisce in una fase delicata della vicenda giudiziaria, mentre l'attenzione resta concentrata sui prossimi passaggi dell'inchiesta.

L'appuntamento con Verità Nascoste è per questa sera, martedì 27 ottobre, in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity, con Milo Infante alla conduzione.