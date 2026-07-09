Milo Infante a Mediaset: debutto su Retequattro in estate e doppio spazio nel palinsesto

Il conduttore si prepara a una stagione televisiva tutta nuova dopo l'addio alla Rai. Mediaset ha pensato a un ruolo forte nel daytime di Retequattro già dal 24 agosto, ma per lui ci sarà anche una prima serata.

Milo Infante, dopo aver lasciato la RAI, approda a Mediaset con un ruolo da protagonista, ormai è ufficiale. Dopo l'esperienza a Rai 2 con Ore 14, il giornalista sarà infatti al centro della nuova stagione di Retequattro con ben due appuntamenti, uno al mattino e uno in prima serata.

L'azienda punta su un volto già conosciuto dal pubblico, capace di raccontare cronaca e attualità con uno stile diretto e riconoscibile. Il debutto arriverà già dal 24 agosto: una scelta strategica per conquistare spazio in palinsesto e dare fin da subito un nuovo punto di riferimento al pubblico.

Milo Infante su Retequattro, il debutto nel daytime estivo

Milo Infante

La data da segnare è lunedì 24 agosto 2026. Da quel giorno Milo Infante sarà in onda su Retequattro nella fascia del mattino, con un appuntamento quotidiano previsto dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00. Il programma accompagnerà anche la fascia che precede e segue l'edizione delle 11.55 del TG4, segnando un nuovo assetto per la programmazione mattutina della rete.

Finora, infatti, quella zona del palinsesto era legata soprattutto a titoli di fiction e serialità molto familiari al pubblico, come Tempesta d'amore e La signora in giallo. Con l'arrivo di Infante, invece, il quarto canale cambia registro dando più spazio alle notizie, alle storie di attualità e agli approfondimenti giornalistici.

Non è ancora chiaro quale sarà la formula scelta, ma è probabile che il nuovo appuntamento punterà su temi di cronaca, approfondimenti, testimonianze e confronto con gli ospiti. Un'impostazione vicina al suo percorso professionale, ma adattata al linguaggio e al pubblico di Retequattro, una rete che negli ultimi anni ha costruito gran parte della sua identità proprio intorno all'informazione e all'attualità.

Doppio appuntamento: arriva anche una prima serata

La novità riguarda anche la fascia serale. Milo Infante avrà infatti anche uno spazio in prima serata, sempre nella stessa rete, nella collocazione del martedì. Una promozione notevole per un volto appena arrivato a Mediaset e un segnale piuttosto chiaro: l'azienda non lo inserisce in palinsesto come semplice new entry, ma come una delle carte da giocare nella prossima stagione.

Il martedì sera cambia quindi assetto dopo lo spostamento di Bianca Berlinguer al mercoledì. Una mossa che ridisegna la settimana di Retequattro e assegna a Infante una casella esposta, dove sarà chiamato a misurarsi con una concorrenza decisamente agguerrita.

Nei giorni precedenti alla presentazione dei palinsesti si era parlato anche di ipotesi più sorprendenti, compresa una possibile suggestione legata al mattino di Canale 5. Lo stesso Infante, parlando del suo futuro, aveva preferito non sbilanciarsi spiegando che Pier Silvio Berlusconi avrebbe annunciato tutto ai palinsesti. Alla fine, però, la strada tracciata sembra essere quella di Retequattro, una rete più coerente con il suo profilo giornalistico e con il tipo di programma che potrebbe costruire.

Il passaggio di Milo Infante a Mediaset resta uno dei movimenti più interessanti del telemercato estivo. Non solo perché porta via alla RAI un volto ormai consolidato e familiare, ma perché apre un capitolo diverso per la quarta rete, pronta a modificare il mattino e a rafforzare la prima serata.