Pamela Petrarolo sul fratello scomparso: “Manuel è vivo, ma non possiamo contattarlo né sapere dove si trovi”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Pamela Petrarolo ha raccontato per la prima volta in televisione gli ultimi, dolorosi sviluppi legati alla scomparsa di suo fratello Manuel, di cui non si avevano notizie da oltre due anni. Un silenzio lungo e carico d'angoscia, interrotto solo pochi giorni fa da una telefonata in piena notte che ha cambiato tutto.

Il ritorno di Manuel: una telefonata improvvisa

"I miei genitori sono stati svegliati nel cuore della notte dalla polizia. Al telefono hanno detto che avevano ritrovato mio fratello. Mia madre, incredula, ha pensato fosse uno scherzo. Allora ha chiesto: 'Fatemelo sentire'. Lui ha detto solo: 'Ciao mamma'", ha raccontato l'ex volto di Non è la Rai, visibilmente commossa.

Pamela aveva già parlato della scomparsa del fratello durante la sua partecipazione al Grande Fratello, rivelando le profonde preoccupazioni della sua famiglia, temendo addirittura il peggio. Ma ora, dopo oltre due anni e mezzo di angoscia, arriva la notizia: Manuel è vivo. Tuttavia, la situazione è tutt'altro che semplice.

Pamela Petrarolo al Grande Fratello

Manuel Petrarolo agli arresti domiciliari

Secondo quanto riportato, il giovane sarebbe indagato per un presunto furto d'auto. Lo scorso 9 giugno, sarebbero stati disposti a suo carico gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma inizialmente si era reso irreperibile. Sarebbe stato poi intercettato dalla polizia a bordo di un'auto a noleggio e trasferito in un'abitazione nella zona del Quarticciolo, dove da ieri starebbe scontando la misura cautelare.

"Se ha fatto qualcosa di sbagliato è giusto che paghi - ha detto Pamela - ma noi siamo la sua famiglia. Sapere che è vivo è la cosa più importante. Noi vogliamo essere la sua ancora. Io credo nella redenzione, le persone, attraverso il dolore o un errore, possono cambiare".

Pamela: "Non giustifico, ma voglio credere nella sua rinascita"

Il racconto di Pamela, però, è ancora carico di incertezze. Nonostante il ritrovamento, né lei né i suoi familiari conoscono l'indirizzo di dove si trova Manuel. "Fino a oggi sappiamo soltanto che è vivo e che si trova agli arresti domiciliari. Tutto il resto lo abbiamo appreso dai giornali. Non possiamo contattarlo, non ha un telefono. Non sappiamo dove sia né come stia. È ancora tutto molto difficile da accettare."

La showgirl ha sottolineato come l'unico contatto con Manuel, in tutto questo tempo, sia stato quel fugace "ciao mamma" al telefono. Un momento che ha posto fine a una lunga attesa, ma che ha anche aperto nuovi interrogativi su come affrontare la situazione da qui in avanti. "Il dolore del non sapere continua. Scoprire i dettagli dai giornali è stato devastante. Non poter capire, non poterlo sentire, è questa la cosa più brutta", ha concluso