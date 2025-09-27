Verissimo, Raimondo Todaro sulla rottura con Francesca Tocca: "Non la vedevo felice"

Dopo anni di amore, il coreografo spiega perché la relazione con Francesca è finita, la serenità ritrovata e come affronta i controlli medici dopo le operazioni.

Raimondo Todaro ha deciso di raccontarsi senza filtri nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Il coreografo, volto amatissimo prima di Ballando con le stelle e poi di di Amici, ha parlato apertamente della fine della sua storia con Francesca Tocca, chiarendo che la rottura non è stata causata né dalla gelosia né da terze persone, ma da un logoramento quotidiano che ha reso impossibile proseguire insieme.

Raimondo Todaro a Verissimo: "niente gelosia, solo logoramento quotidiano"

"Non c'entrano terze persone, nemmeno la gelosia. Nessun flirt, niente di tutto ciò. Il rapporto è finito semplicemente perché doveva andare così" - ha spiegato Raimondo Todaro Todaro - "Ho la serenità di dire che ci ho provato, abbiamo fatto entrambi di tutto. Non ho rimorsi o rimpianti. Ho dato tutto, è andata così.

Il coreografo ha spiegato che la fine è stata dettata dal quotidiano: "Parlavamo poco, condividevamo poco, non ci sentivamo più la priorità l'uno per l'altra. Tornavo a casa e non vedevo Francesca felice di vedermi. Lei sorrideva poco o nulla, non era più felice, e questo ha spento anche me.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Raimondo ha anche riconosciuto i propri limiti e quelli dell'ex moglie: "Io ho fatto tanti errori, come tutti, ma non avevo più benzina ed energia per mandare avanti il rapporto. Lei ha un carattere particolare, anche lei ha le sue fragilità, non è stato facile starle vicino". Alla domanda se ha sofferto, Todaro ha risposto con lucidità: "È meglio così. Voglio andare avanti, la vita va avanti e ho la fortuna di avere un lavoro che amo. Quella è la mia bolla".

Francesca Tocca: "Abbiamo fatto di tutto, ma non è bastato"

Durante l'intervista, Silvia Toffanin ha mostrato a Todaro anche le dichiarazioni rilasciate lo scorso aprile dall'ex moglie, che aveva espresso parole di grande affetto nei confronti dell'ex marito: "Ci siamo resi conto entrambi che, dopo aver dato tutto noi stessi e aver fatto tanto per salvare il nostro rapporto per il nostro bene, quello di nostra figlia e delle nostre famiglie, più andavamo avanti e più ci facevamo del male", aveva detto Francesca Tocca.

"Da persone mature abbiamo capito che lasciarci era la cosa migliore. Con lui c'è un bene che va oltre e quando capisci che lasciar andare una persona è per il suo bene, lo fai". La ballerina aveva anche lasciato aperta una piccola speranza per il futuro: "Un domani, chi lo sa, tutto può succedere. Ma adesso era giusto che finisse così".

Raimondo Todaro ad Amici

Lotta contro la malattia e nuova serenità

Raimondo Todaro ha anche parlato della sua battaglia contro il tumore, la stessa malattia che aveva colpito suo padre. "Mi sono operato a ottobre dello scorso anno, per la seconda volta. Ho dovuto rimuovere altri due tumori nello stesso punto, uno era benigno fortunatamente. A ottobre devo rifare i controlli, sarà così a vita", ha spiegato.

Fortunatamente la situazione è sotto controllo: "Hanno trovato un farmaco che funziona, adesso sto bene, ma devo controllarmi sempre". Nonostante le difficoltà personali e sentimentali, Raimondo ha ribadito di guardare avanti con serenità, concentrandosi sul lavoro e sulla propria vita.