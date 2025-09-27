Verissimo, Raimondo Todaro sulla rottura con Francesca Tocca: "Non la vedevo felice"

Raimondo Todaro ha deciso di raccontarsi senza filtri nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Il coreografo, volto amatissimo prima di Ballando con le stelle e poi di di Amici, ha parlato apertamente della fine della sua storia con Francesca Tocca, chiarendo che la rottura non è stata causata né dalla gelosia né da terze persone, ma da un logoramento quotidiano che ha reso impossibile proseguire insieme.
Raimondo Todaro a Verissimo: "niente gelosia, solo logoramento quotidiano"
"Non c'entrano terze persone, nemmeno la gelosia. Nessun flirt, niente di tutto ciò. Il rapporto è finito semplicemente perché doveva andare così" - ha spiegato Raimondo Todaro Todaro - "Ho la serenità di dire che ci ho provato, abbiamo fatto entrambi di tutto. Non ho rimorsi o rimpianti. Ho dato tutto, è andata così.
Il coreografo ha spiegato che la fine è stata dettata dal quotidiano: "Parlavamo poco, condividevamo poco, non ci sentivamo più la priorità l'uno per l'altra. Tornavo a casa e non vedevo Francesca felice di vedermi. Lei sorrideva poco o nulla, non era più felice, e questo ha spento anche me.
Raimondo ha anche riconosciuto i propri limiti e quelli dell'ex moglie: "Io ho fatto tanti errori, come tutti, ma non avevo più benzina ed energia per mandare avanti il rapporto. Lei ha un carattere particolare, anche lei ha le sue fragilità, non è stato facile starle vicino". Alla domanda se ha sofferto, Todaro ha risposto con lucidità: "È meglio così. Voglio andare avanti, la vita va avanti e ho la fortuna di avere un lavoro che amo. Quella è la mia bolla".
Francesca Tocca: "Abbiamo fatto di tutto, ma non è bastato"
Durante l'intervista, Silvia Toffanin ha mostrato a Todaro anche le dichiarazioni rilasciate lo scorso aprile dall'ex moglie, che aveva espresso parole di grande affetto nei confronti dell'ex marito: "Ci siamo resi conto entrambi che, dopo aver dato tutto noi stessi e aver fatto tanto per salvare il nostro rapporto per il nostro bene, quello di nostra figlia e delle nostre famiglie, più andavamo avanti e più ci facevamo del male", aveva detto Francesca Tocca.
"Da persone mature abbiamo capito che lasciarci era la cosa migliore. Con lui c'è un bene che va oltre e quando capisci che lasciar andare una persona è per il suo bene, lo fai". La ballerina aveva anche lasciato aperta una piccola speranza per il futuro: "Un domani, chi lo sa, tutto può succedere. Ma adesso era giusto che finisse così".
Lotta contro la malattia e nuova serenità
Raimondo Todaro ha anche parlato della sua battaglia contro il tumore, la stessa malattia che aveva colpito suo padre. "Mi sono operato a ottobre dello scorso anno, per la seconda volta. Ho dovuto rimuovere altri due tumori nello stesso punto, uno era benigno fortunatamente. A ottobre devo rifare i controlli, sarà così a vita", ha spiegato.
Fortunatamente la situazione è sotto controllo: "Hanno trovato un farmaco che funziona, adesso sto bene, ma devo controllarmi sempre". Nonostante le difficoltà personali e sentimentali, Raimondo ha ribadito di guardare avanti con serenità, concentrandosi sul lavoro e sulla propria vita.