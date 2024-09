Verissimo, ospiti Beatrice Luzzi e Iva Zanicchi nelle puntate di sabato 14 e domenica 15 settembre a Canale 5

Nuovo doppio appuntamento con Silvia Toffanin: ecco chi sono gli ospiti che saranno intervistati nel salotto televisivo di Canale 5 in questo fine settimana.

Nuovo fine settimana con Verissimo, il talk show in onda dal 1996 su Canale 5. Il programma., condotto da Silvia Toffanin, accoglierà nello studio numerosi ospiti del mondo dello sport, dello spettacolo e con due attori legati al mondo delle dizi trasmesse da Mediaset: Endless Love e My Home My Destiny.

Gli ospiti di sabato 14 settembre

La puntata di Verissimo apre con una protagonista d'eccezione: Alice D'Amato, la ginnasta che ha scritto la storia con la sua medaglia d'oro alla trave ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'intervista alla campionessa offrirà uno sguardo intimo sulla sua preparazione, le sfide e le vittorie che l'hanno portata a conquistare il gradino più alto del podio olimpico.

Subito dopo, la scena sarà dominata da Beatrice Luzzi, che si unisce al team del Grande Fratello come nuova opinionista accanto a Cesara Buonamici. Con l'edizione del reality in partenza lunedì 16 settembre su Canale 5, Luzzi condividerà le sue aspettative e anticipazioni sulla nuova stagione del programma che da anni appassiona il pubblico.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in una precedent ospita a Verissimo

Il sabato prosegue con un momento di grande gioia e aspettativa, grazie a Pierpaolo Pretelli, che parlerà dell'emozionante attesa per l'arrivo del suo bambino, frutto dell'amore con Giulia Salemi, ospite la scorsa settimana. L'intervista esplorerà i preparativi per la nuova avventura da genitori e le emozioni che stanno vivendo in questo momento speciale.

In studio anche Laura Freddi, che racconterà i preparativi per le sue imminenti nozze, offrendo uno spaccato del suo percorso verso il grande giorno. Non mancherà il racconto di Rossella Brescia, che dopo un periodo complesso sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, pronto a regalare nuove soddisfazioni e sfide.

Infine, Neslihan Atagül sarà la protagonista di una conversazione a tutto tondo. L'attrice, famosa per il suo ruolo nella serie Endless Love in onda su Canale 5, condividerà la sua dolce attesa del primo bebè e rifletterà sul suo percorso artistico e personale. Nella soap turca, Neslihan interpreta la protagonista femminile Nihan Sezin,

La domenica di Verissimo

La puntata si apre con una toccante intervista a Iva Zanicchi, che parlerà del dolore per la recente perdita del compagno, il produttore musicale Fausto Pinna, venuto a mancare quest'estate. Un momento di grande sensibilità che offrirà uno sguardo sincero e profondo sul suo stato d'animo.

In seguito, Eleonora Giorgi offrirà un aggiornamento sul suo stato di salute, in una conversazione che promette di essere intensa e sincera, riflettendo la forza e il coraggio dell'attrice nell'affrontare le sue sfide personali. Il programma vedrà poi la presenza di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che ripercorreranno le emozioni del loro matrimonio celebrato lo scorso giugno. Un'intervista che sarà l'occasione per rivivere insieme ai telespettatori i momenti più significativi di quel giorno speciale.

Endless Love anticipazioni 14 settembre: Kemal indaga sulla morte di Ozan, Galip trama contro Emir

La puntata si arricchirà ulteriormente con la partecipazione di Raimondo Todaro, che sarà accompagnato dalla moglie Francesca Tocca e dalla loro piccola Jasmine. Insieme, offriranno un'intervista di famiglia che mostrerà il lato più intimo e affettuoso della loro vita. Per i fan della serie My Home My Destiny 2, Verissimo avrà l'onore di ospitare Ibrahim Çelikkol, l'attore che dà vita a Mehdi. L'intervista offrirà uno sguardo esclusivo dietro le quinte del successo della serie e le sfide affrontate nel suo ruolo.