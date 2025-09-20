Verissimo, tra gli ospiti del 20 e 21 settembre 2025 anche la protagonista de La forza di una donna

Da Andrea Bocelli a Simona Ventura, chi sono tutti gli ospiti di Verissimo nel weekend del 20 e 21 settembre 2025, come sempre dalle 16:30 su Canale 5

Un altro weekend in compagnia di Verissimo e delle sue interviste: oggi e domani, 20 e 21 settembre, torna su Canale 5, alle 16:30, il programma condotto da Silvia Toffanin. Dopo il clamore suscitato dalle parole di Raoul Bova una settimana fa, questa settimana tra gli ospiti anche un volto amatissimo dal pubblico dell'ammiraglia Mediaset: quello dell'attrice turca che interpreta la protagonista nella dizi La forza di una donna.

Chi sono gli ospiti di oggi, sabato 20 settembre

In esclusiva, Alex Baudo parlerà per la prima volta dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre Pippo. A Verissimo, il racconto di vita e di famiglia di Alessandra Mussolini, in libreria con Benito - Le rose e le spine.

Özge Özpirinççi ne La forza di una donna

E ancora, la carriera di Maria Grazia Cucinotta al cinema con la commedia Esprimi un desiderio e il momento delicato di Soleil Sorge, che ha perso da pochi mesi la sua adorata mamma Wendy.

Infine, sarà ospite Özge Özpirinççi, l'attrice turca che interpreta Bahar, la protagonista della serie di Canale 5 La forza di una donna.

Anche Simona Ventura a Verissimo nella puntata di domenica 21 settembre

Locandina di Andrea Bocelli: Because I Believe

Lui è un dei simboli della musica italiana a livello internazionale. Silvia Toffanin accoglierà Andrea Bocelli, da domenica 21 settembre nelle sale di tutto il mondo con Andrea Bocelli: Because I Believe, film che racconta la sua vita e la sua lunga e luminosa carriera. Al suo fianco, in studio, anche la moglie Veronica.

A Verissimo anche le emozioni di Simona Ventura, al debutto come conduttrice della nuova edizione di Grande Fratello, in onda su Canale 5 dal 29 settembre.

E ancora, intervista ritratto per un'attrice e regista di grande talento: Valeria Bruni Tedeschi, protagonista al cinema del film Duse.

Inoltre, a Verissimo la storia di Francesco Acerbi, in libreria con un'autobiografia in cui racconta la sua carriera calcistica e i suoi momenti difficili. Infine, spazio a una vicenda drammatica e toccante. In studio sarà presente Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la ragazzina di soli 13 anni che lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. L'ex fidanzatino di Aurora è imputato per questo omicidio. Se la sentenza di colpevolezza verrà confermata, Aurora sarà riconosciuta come la più giovane vittima di femminicidio in Europa.