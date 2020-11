Vento di passioni: Brad Pitt e il make up sul sedere per la scena di sesso

Sul set di Vento di passioni la storica truccatrice di Brad Pitt, Jean Black, fu costretta a dedicare del tempo anche al sedere dell'attore a causa di un'imperfezione. Jean in seguito ha ammesso: "Ogni volta che ci ritroviamo a parlare di quell'episodio non siamo in grado di guardarci negli occhi."

In più di un'occasione, durante una scena del film, il corpo di Brad doveva essere inquadrato dalla macchina da presa con pochi vestiti addosso e la riga del costume, che l'attore aveva in quel momento, non poteva proprio far parte del personaggio. Il compito di Jean fu quello di coprirla generando una situazione piuttosto imbarazzante a detta di Pitt che, ancora oggi, racconta l'aneddoto con vergogna.

Durante un'episodio di Celebrity IOU Brad ha fatto una sorpresa a Jean, ha elogiato la collaboratrice e ha menzionato ancora una volta l'ormai celebre storia del trucco sul sedere: "Quando questo argomento esce fuori è sempre imbarazzante. Lei è come una famiglia, siamo come fratello e sorella, è una persona che ha davvero un grande ruolo nella mia vita."

Nel 2017 la Black ha parlato del suo rapporto con Brad in un'intervista col magazine GQ, dichiarando: "Ho passato con Brad dai suoi primi passi nell'industria fino a ora, la vita ha portato cose splendide ma anche cose devastanti. La cosa bella è che tu sei lì con questa persona e c'è un legame, è una cosa molto bella, lui è uno splendido essere umano."