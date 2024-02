Vento di passioni, Brad Pitt voleva abbandonare il film:'Le scene sentimentali lo irritavano'

Nel 1994, reduce dal successo di Intervista col vampiro, Brad Pitt stava per rinunciare al ruolo da protagonista in Vento di passioni di Edward Zwick. L'aneddoto è stato svelato proprio dal regista, che ha ricordato di recente varie discussioni avute sul set con l'attore, in procinto di lasciare il progetto.

"Potevo vedere il crescente disagio di Brad man mano che andava avanti" ha dichiarato Zwick riferendosi alla lettura del copione con il cast "Ore dopo, il suo agente chiamò lo studio per dire che Brad voleva rinunciare. È stato compito del produttore Marshall Herskovitz, convincere Brad a non farlo. Non se ne parlò più ma fu il primo presagio delle più profonde emozioni che ribollivano dentro Brad. Sembra facile da trattare all'inizio ma può essere volubile quando è irritato, come mi ricordai più volte quando iniziarono le riprese e ci confrontammo a vicenda".

Ansia perenne

Secondo Zwick, l'ansia di Brad Pitt proseguì anche durante la produzione:"A volte, non importa quanto tu sia esperto o sensibile come regista, le cose semplicemente non funzionano. Pensi che l'attore stia opponendo resistenza mentre lui ti trova autoritario. Alcuni attori hanno problemi con l'autorità ma altrettanti registi si sentono minacciati quando attori intelligenti pongono domande impegnative che rivelano la loro mancanza di preparazione. Entrambi hanno ragione ed entrambi hanno torto".

"Ci sono tanti motivi per cui un attore potrebbe cercare una lite. Molto probabilmente ha paura. L'insicurezza si manifesta come arroganza e la paura provoca cattivo comportamento, sia da parte del regista che dell'attore. Brad diventava teso ogni volta che doveva girare una scena che richiedeva di mostrare emozioni profonde. È qui che le sue idee su Tristan [il protagonista] differivano dalle mie. Brad era cresciuto con uomini che contenevano le loro emozioni; io credevo che il punto del romanzo fosse che la vita di un uomo era la somma dei suoi dolori. Tuttavia, più lo spingevo a rivelarsi, più resisteva. Quindi, ho continuato a spingere e Brad ha reagito".