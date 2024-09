Venom: The Last Dance, annunciata la data d'uscita del trailer

Sony ha reso noto il giorno in cui uscirà il trailer del terzo capitolo del franchise con Tom Hardy.

Sony Pictures ha annunciato ufficialmente il giorno in cui verrà pubblicato online il trailer di Venom: The Last Dance, terzo e ultimo capitolo della saga dedicata al personaggio interpretato da Tom Hardy nei primi due film.

In Venom del 2018, diretto da Ruben Fleischer, e Venom - La furia di Carnage nel 2021, diretto da Andy Serkis, Hardy interpreta il giornalista Eddie Brock che si ritrova a convivere con un simbionte alieno che lo trasforma in una creatura chiamata Venom.

Ultimo atto

Il final trailer di Venom: The Last Dance sarà online giovedì 12 settembre ma nel frattempo è stato distribuito un teaser di 30 secondi che mostra diverse nuove scene, tra cui alcune sequenze inedite del film.

Nel promo troviamo Xenophage che scala edifici, agenti governativi che tentano di neutralizzare Venom sott'acqua, Eddie Brock che cerca di ragionare con il suo simbionte e un cavallo in versione Venom. Secondo quanto suggerisce il titolo, Venom: The Last Dance dovrebbe essere l'ultimo capitolo, anche se i fan sperano che venga realizzato uno scontro con Spider-Man.

Nella sinossi si legge che 'Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che metterà fine all'ultimo giorno di Venom e Eddie'.

Il cast di Venom: The Last Dance comprende Tom Hardy che torna nel ruolo di Eddie Brock/Venom tre anni dopo l'ultima apparizione, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Stephen Graham, Peggy Lu, Alanna Ubach e Rhys Ifans. Diretto da Kelly Marcel, che prende il timone da Andy Serkis, Venom 3 è prodotto da Avi Arad, Amy Pascal, Matt Tolmach, Kelly Marcel, Tom Hardy e Hutch Parker.

L'uscita del film è prevista nelle sale cinematografiche italiane dal 24 ottobre, un giorno prima dell'avvio della distribuzione nelle sale americane.