Venom - La furia di Carnage: il film con Tom Hardy in onda su Sky Cinema Uno

Venom - La furia di Carnage sarà in onda questa sera su Sky Cinema Uno; siete pronti ad accogliere a casa vostra il celebre simbionte targato Marvel Comics? Non ve la starete mica facendo sotto!

Sequel di Venom, film diretto nel 2018 da Ruben Fleischer e interpretato da Tom Hardy, Venom - La furia di Carnage segna il ritorno al cinema del celebre simbionte targato Marvel Comics, ancora una volta impersonato da Tom Hardy, uno degli attori più versatili della contemporaneità.

Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno Venom dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage (interpretato da Woody Harrelson) alter ego del serial killer Cletus Kasady. Nella scena post credits del primo film, infatti, Eddie Brock si trova nella prigione di San Quentin, in California, per intervistare l'omicida. Durante il loro breve dialogo, Kasady preannuncia che riuscirà a uscire dalla prigione e a compiere una nuova carneficina. Ospitando un nuovo simbionte alieno (il rosso Carnage), il killer riesce ad evadere dal carcere iniziando a seminare il terrore in tutta la città. Solo Brock e il suo Venom possono fermarlo. Sarà questa caccia a consentire a Brock la metamorfosi da anti-eroe a eroe?

Diretto dall'esperto Andy Serkis, Venom - La furia di Carnage è interpretato da un eccellente cast che annovera i nomi di Tom Hardy, Woody Harrelson, Stephen Graham, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Sean Delaney, Peggy Lu, William W. Barbour, Jessie Vinning e Scroobius Pip.

Caratterizzato da un appeal grafico di primissimo livello, Venom - La furia di Carnage colpisce per essere sporco e cattivo come pochi altri cinecomics. La sfumatura dark e le eccezionali interpretazioni del cast rendono questo titolo assolutamente imperdibile . Forte di più di 500 milioni di dollari raggiunti ai botteghini di tutto il mondo, Venom - La furia di Carnage si è anche affermato come uno dei maggiori successi del 2021.

Tra conflittualità genitoriali, meccanismi da buddy-movie, la storia di un amore al massimo e lo showdown nella Grace Cathedral di San Francisco, Venom - La furia di Carnage vi terrà incollati alla poltrona fino ai titoli di coda ! Il nostro consiglio è quelli di non perderli - come da tradizione Marvel! Allora? Che ne dite? Siete sufficientemente coraggiosi all'idea che Venom possa sbarcare nei vostri appartamenti? L'appuntamento con Venom - La furia di Carnage è per il 16 aprile alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno! I vostri sensi di ragno sono stati avvisati!