Venom 3: Tom Hardy aggiorna i fan con una foto della sceneggiatura

Tom Hardy conferma lo sviluppo di Venom 3 con una foto della copertina della sceneggiatura che lo vede di nuovo in veste di coautore.

La star del franchise di Venom, Tom Hardy, ha aggiornato i suoi fan via Instagram condividendo la copertina di quella che sembra essere una sceneggiatura per Venom 3. L'immagine non rivela il titolo del sequel, tappato dal simbolo di una scatola nera contenente un'illustrazione grezza del simbionte con una lunga lingua rossa che spunta dalla bocca dotata di zanne.

Il rosso della lingua potrebbe non essere solo anatomicamente corretto, ma potrebbe anche suggerire ciò che molti fan hanno sperato: un film crossover con l'Uomo Ragno vestito di rosso. Alcuni hanno anche ipotizzato che la "lingua" sembra finire "a forma di lettera "s", potenzialmente suggerendo ancora una volta un crossover di Spider-Man.

In ogni caso, l'immagine sembra confermare che Tom Hardy lavorerà di nuovo con la scrittrice Kelly Marcel sulla storia, con Marcel che scriverà la sceneggiatura. Il duo ha co-firmato e prodotto Venom - La furia di Carnage, che lo scorso anno ha incassato 502 milioni di dollari in tutto il mondo.

Venom 3 è stato annunciato per la prima volta al CinemaCon di Las Vegas ad aprile durante il panel Sony. Finora il franchise di Venom ha incassato circa 1,4 miliardi di dollari al botteghino globale, il che lasciava presagire l'imminente arrivo di un terzo sequel.