Venom 3: la produttrice Amy Pascal conferma lo sviluppo del terzo film con star Tom Hardy

La produzione di Venom 3 sembra essere stata confermata dalla produttrice Amy Pascal durante una nuova intervista.

La storia con protagonista Tom Hrdy sembra quindi destinata a diventare una trilogia, seguendo lo schema già seguito recentemente dalla Sony per Spider-Man.

Amy Pascal, parlando di un secondo possibile sequel di Venom, ha dichiarato: "Attualmente siamo nelle fasi della pianificazione, ma ciò su cui ci stiamo concentando è coinvolgere tutti e portarli a vedere Spider-Man: No Way Home".

Il protagonista Tom Hardy aveva parlato della possibilità di tornare a interpretare il personaggio dichiarando: "Queste cose, abitualmente, vengono proposte in gruppi di tre. Se ne verrà realizzato un altro - e questi progetti dipendono molto sul successo di ogni film, quindi non puoi essere certo che verranno realizzati di nuovo - ogni capitolo dovrà essere realizzato come se fosse l'ultimo. Ma penso sia realmente importante pensare che a prescindere dal numero sia la stessa storia. Quindi non bisogna lasciarsi sorprendere se improvvisamente si deve girare un terzo film dal nulla. Ci deve essere una certa continuità nel realizzare un terzo, e un quarto, e un quinto film, e se qualcuno dice 'no' va bene. Si lascia stare e ci si dedica a un altro progetto".

Il regista di Venom - La furia di Carnage, Andy Serkis, aveva sottolineato che la storia aveva il potenziale necessario a ipotizzare la realizzazione di un terzo film, aggiungendo: "Penso che la co-sceneggiatrice Kelly Marcel e Tom Hardy abbiano comunque pensato alla prossima tappa del percorso".