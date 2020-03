Venom 2: Tom Hardy e Woody Harrelson sul set prima del lockdown (FOTO)

Tom Hardy e Woody Harrelson sorridenti e rilassati sul set di Venom 2, in lavorazione a San Francisco prima del lockdown per Coronavirus ritratti dall'obiettivo di Greg Williams.

Nuove foto di Tom Hardy e Woody Harrelson sul set di Venom 2 a San Francisco prima del lockdown per Coronavirus sono apparse in rete. Il film dovrebbe uscire il 2 ottobre, ma la produzione è stata interrotta per il diffondersi della pandemia di COVID-19 e al momento non è chiaro se l'uscita slitterà.

Per fortuna sono state pubblicate alcune belle immagini che ritraggono le star Tom Hardy e Woody Harrelson nelle pause tra un ciak e l'altro.

A condividere le foto Greg Williams, il fotografo delle celebrità che è stato ingaggiato dalla produzione per ritrarre il dietro le quinte della lavorazione del film. La prima foto ritrae Tom Hardy sotto la pioggia durante una ripresa notturna in esterni, mentre la seconda immagine vede l'attore inglese intento a scherzare col collega Harrelson in un momento di pausa.

Venom 2, diretto da Andy Serkis, vedrà il ritorno di Tom Hardy nei panni del giornalista Eddie Brock e del suo alter ego simbionte. Dopo un'iniziale riluttanza, Eddie accetterà di collaborare con la sua controparte aliena in una relazione che potrebbe rivelarsi proficua per entrambi. Nel sequel Eddie dovrà vedersela col villain Cletus Cassidy, alias Carnage, interpretato da Woody Harrelson, che ha fatto la sua comparsa nella scena post-credits di Venom.