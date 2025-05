Tom Hardy: "Il mio corpo cade a pezzi per colpa degli infortuni e non migliorerà"

In una recente intervista rilasciata a Esquire U.K., Tom Hardy ha dichiarato che il suo corpo ha superato il punto di non ritorno dopo una vita passata a prendere botte sui set cinematografici e nella vita reale durante i tornei di arti marziali.

L'attore è noto per le sue performance prettamente fisiche sullo schermo, dal ruolo di Bane ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno a quello di Max Rockatansky in Mad Max: Fury Road. Anche film come The Revenant, Warrior e la trilogia di Venom hanno fatto sì che Hardy si infortunasse spesso nel corso degli anni.

"Ho subito due interventi al ginocchio, ho l'ernia del disco nella schiena e ho anche la sciatica", ha confessato Hardy. "E ho la... fascite plantare? Da dove viene? E perché? Perché? E mi sono anche stirato il tendine dell'anca. È come se il mio corpo stesse cadendo a pezzi e non migliorerà".

Tom Hardy, gli ultimi impegni tra cinema e streaming

Il cavaliere oscuro – Il ritorno: un'immagine di Tom Hardy

Tra non molto rivedremo l'attore accanto a Pierce Brosnan e Helen Mirren nella serie poliziesca di Paramount+ MobLand. Qualche settimana fa è uscito il suo ultimo film d'azione, Havoc di Gareth Evans, che è stato diffuso su Netflix alla fine di aprile.

Venom - La furia di Carnage: Tom Hardy in una scena del film

I giorni di Hardy dedicati al mondo dei fumetti sono ormai alle spalle. Ha debuttato come Venom nel film della Sony del 2018, che ha incassato ben 856 milioni di dollari al box-office mondiale. Ha poi ripreso il personaggio in due sequel, Venom: La furia di Carnage e Venom: The Last Dance, quest'ultimo annunciato come l'ultima avventura di Hardy nei panni del personaggio, che ha incassato 478 milioni di dollari in tutto il mondo.

"Ho amato interpretare Eddie in Venom", ha detto Hardy a Esquire UK. "Destreggiarmi con le motoseghe... mettermi su un monociclo e lanciarmi di tutto! Cercavo solo di spingermi il più possibile. Ma non ho avuto Spider-Man! Nessuno degli Avengers! Eravamo solo noi. Andava ben oltre il mio controllo". La serie MobLand debutterà su Paramount+ Italia il 30 maggio prossimo.