Venom 2, Tom Hardy sul possibile crossover con Spider-Man: "Ci penso sempre"

Un crossover tra Venom e Spider-Man potrebbe essere realizzato a breve, almeno secondo quanto dichiarato da Tom Hardy.

L'interprete di Eddie Brock, già nell'aprile 2020, aveva condiviso un post, eliminato molto rapidamente, in cui si mostravano i due personaggi della Marvel insieme.

Durante la promozione di Venom - La furia di Carnage, Tom Hardy ha dichiarato a ComicBook: "Ovviamente ci pensiamo sempre. Guardate quella foto! Quelle sono le gambette di Spidey che escono dai denti di Venom ed è... Realmente specifico".

L'attore ha però aggiunto che apprezza molto Tom Holland: "Semplicemente voglio scontrarmi solo con Spider-Man, amo Tom".

In Venom 2 ci saranno alcuni elementi legati al mondo di Spider-Man come il logo del Daily Bugle. Il regista Andy Serkis ha ammesso che si è voluto inserire nel sequel qualche elemento per ricordare il legame con l'eroe. Hardy ha ribadito: "Lui è lì da qualche parte, ma sappiamo che c'è una grande costellazione di eventi che devono accadere e muoversi. Essendo adulti dobbiamo dire 'Okay, aspetteremo'". La star ha ammesso: "Ma è sempre nella nostra mente, sapete? 'Quando posso mangiare Spider-Man?'".

Il film Venom - La furia di Carnage spera di replicare i buoni incassi ottenuti con il primo film arrivato a quota 850 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Il sequel è stato diretto da Andy Serkis, il quale ha raccolto il testimone dalle mani di Ruben Fleischer.

Il protagonista sarà ancora una volta Tom Hardy e nel cast ci saranno inoltre Michelle Williams, Naomie Harris e Stephen Graham.