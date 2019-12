Venom 2: Stephen Graham entra nel cast del sequel

Venom 2 potrà contare sulla presenza nel cast di Stephen Graham, attore già apparso nella serie Boardwalk Empire.

La produzione del sequel, che verrà diretto dal regista Andy Serkis, non ha voluto rivelare i dettagli relativi al personaggio affidato all'attore che affiancherà sul set di Venom 2 i già annunciati Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris.

Stephen Graham ha interpretato Al Capone nella famosa serie prodotta da HBO e recentemente ha avuto il ruolo di Tony "Pro" Provenzano in The Irishman.

La sinossi del primo capitolo della storia era la seguente:

Uno dei personaggi più grandiosi e complessi della Marvel è protagonista. Eddie Brock (Hardy) diventa il corpo in cui viene ospitato il simbiote alieno Venom. Come giornalista Eddie ha cercato di sconfiggere il famoso fondatore della Life Foundation, il genio Carlton Drake (Riz Ahmed), e la sua ossessione gli ha rovinato la carriera e il rapporto con la fidanzata, Anne Weying (Michelle Williams). Mentre investigava su uno degli esperimenti di Drake, l'alieno Venom si è fuso con il corpo di Eddie e improvvisamente l'uomo ha dei superpoteri incredibili e la chance di fare semplicemente quello che vuole. Malvagio, oscuro, imprevedibile e alimentato dalla rabbia, Venom lascia Eddie a lottare per controllare le capacità pericolose che considera inoltre in grado di dargli potere e inebriarlo. Mentre Eddie e Venom iniziano ad aver bisogno uno dell'altro per ottenere quello che vogliono, i due diventano sempre più intrecciati: dove finisce Eddie e inizia Venom?