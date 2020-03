Venom 2: il film mantiene la sua data d'uscita originale, primo trailer in arrivo?

Venom 2 sembrerebbe ancora in corsa per l'uscita in autunno, ma non solo: sarebbe anche in arrivo un primo trailer del film con Tom Hardy.

L'emergenza Coronavirus ha costretto l'industria dell'intrattenimento - e gli studi cinematografici in particolare - a un notevole riassetto organizzativo, sia a livello pratico che finanziario.

Una delle inevitabili conseguenze di un'epidemia che non permette assembramenti e costringe a lunghi periodi di quarantena non poteva che essere la chiusura delle sale cinematografiche, e dunque lo spostamento delle uscite delle varie pellicole.

Proprio nelle ultime ore, Sony Pictures ha confermato il rinvio al 2021 dei titoli estivi presenti nel suo catalogo - tra cui anche un altro cinecomic Marvel, Morbius con Jared Leto, e Ghostbusters: Afterlife, oltre a un film un film Sony/Marvel ancora senza titolo che è stato spostato dall'8 ottobre 2021 a data da destinarsi - mentre non vi è ancora nessuna nuova su quei film la cui data di uscita cade dopo la stagione estiva.

Come riporta CBM (che cita Deadline) dunque, l'uscita di Venom 2 nelle sale sarebbe ancora in programma per gli inizi di ottobre, e nei prossimi giorni potrebbe addirittura arrivare un primo trailer.

Vi ricordiamo che nel film targato Marvel/Sony diretto da Andy Serkis vedremo, oltre a Tom Hardy, anche Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomi Harris e Stephen Graham.