Venezia 78, il rosso di Jessica Chastain fa impazzire i fan alla Mostra (FOTO)

Jessica Chastain è la regina incontrastata di queste giornate lagunari di Mostra del Cinema. L'attrice è presente a Venezia 78 per presentare in anteprima le cinque puntate della miniserie Scene da un matrimonio, remake in lingua inglese dell'omonimo progetto di Ingmar Bergman del 1973.

Oltre alle tenerezze scambiate sul red carpet tra Jessica Chastain e Oscar Isaac, sui social stanno spopolando letteralmente le foto nell'abito firmato Atelier Versace che risalta maggiormente con il colore dei capelli e delle labbra dell'attrice. Con il red carpet ai suoi piedi poi, è un tripudio di rosso che ha fatto impazzire i fan di Chastain, riversatisi sui social per condividere le immagini dell'attrice davanti agli scatti dei fotografi.