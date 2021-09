Venezia 78: Kristen Stewart con la sua fidanzata, mano nella mano al Lido (FOTO)

Il suo ritratto di Lady D in Spencer è uno dei film più attesi tra quelli presentati a Venezia 78 e, oggi, Kristen Stewart è arrivata nella città lagunare mano nella mano con la sua fidanzata, la sceneggiatrice Dylan Meyer.

Giunta alla Mostra del Cinema di Venezia 2021 per presentare Spencer, Kristen Stewart è sbarcata nella città lagunare mano nella mano con Dylan Meyer. Le due hanno scelto un look semplice, un total white (Kristen Stewart) e un pantalone nero con maglia bianca e giubbino blu (Dylan Meyer). Entrambe, inoltre, indossavano un paio di occhiali da sole scuri e le mascherine di rito.

Kristen Stewart e Dylan Meyer, inoltre, sono apparse totalmente a loro agio in pubblico. Le due si frequentano dal 2019 e sono giunte insieme a Venezia per presentare Spencer, che segna la prima collaborazione di Kristen Stewart con Pablo Larrain. Ambientato nel 1991, il film racconta la storia del momento in cui Diana ha maturato l'idea di divorziare dal Principe Carlo.

La trama ufficiale di Spencer è la seguente: "Il matrimonio tra Lady Diana e il Principe Carlo si è raffreddato da tempo. Nonostante le voci di un divorzio si rincorrano da tempo, tutto è pronto per le festività natalizie da trascorrere alla Sandrigham House. Si mangia, si beve e si caccia. Diana conosce le regole ma quest'anno le cose andranno in modo molto diverso. Spencer è il racconto di ciò che potrebbe essere successo durante quegli ultimi giorni dell'anno".

La sceneggiatura è firmata da Steven Knight e racconta il momento in cui Diana si è resa conto di ciò che sarebbe potuto accadere nel momento in cui avesse deciso di interrompere bruscamente il percorso che l'avrebbe portata a diventare Regina.

Secondo Pablo Larrain, il film non racconterà la morte di Lady Diana ma focalizzerà la sua attenzione sul suo amore nei confronti dei figli: "Abbiamo deciso di raccontare una storia sulla sua identità e sul modo in cui lei ha deciso di diventare qualcos'altro. Nel nostro film Diana è una donna che decide di tornare a essere ciò che era prima di incontrare Carlo".