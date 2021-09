Venezia 78: Khaby Lame, il tiktoker dei record, sfila sul red carpet (FOTO)

Anche Khaby Lame ha avuto l'onore di sfilare sul red carpet di Venezia 78: l'influencer europeo più seguito su TikTok ha divertito i fotografi accreditati al Lido con la sua inimitabile mimica.

Il red carpet della quinta giornata della Mostra del Cinema è stato monopolizzato dall'arrivo di Khaby Lame, il ragazzo di origini senegalesi, classe 2000, diventato l'europeo più seguito su TikTok. Khaby ha sfilato sul tappeto rosso dedicato a Illusioni perdute, il film di Xavier Giannoli con Cécile De France e Gérard Depardieu.

Khaby Lame, che ha fatto della mimica il suo punto di forza, si è concesso ai flash dei fotografi e ai saluti dei fan con la consueta simpatia. L'influencer è diventato famoso grazie ai suoi video, tutti rigorosamente muti, su TikTok. Le clip di Khaby sono i cosiddetti video di reazione, in essi il giovane risolve in maniera ovvia dei problemi semplici che in altri video sono risolti in maniera complicata.

Khaby Lame vive in Italia da quando aveva un anno, è originario del Senegal e TikTok è stato il primo social a cui si è iscritto nel marzo del 2020. Khaby sul social è il terzo creator più seguito in assoluto.