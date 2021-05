Chi è Khaby Lame: il fenomeno TikTok del momento

Khaby Lame è l'italiano più seguito su TikTok: nato nel 2000 e di origine senegalese, in poco più di un anno con i suoi video ha superato i 27 milioni di follower.

Le origini, dove vive adesso, altezza, passioni

Khaby Lame è originario di un paese dell'Africa Occidentale, ovvero il Senegal ma vive in Italia, a Chivasso, un comune situato nella Città metropolitana di Torino. È nato sotto il 9 marzo del 2000 sotto il segno dei Pesci, è alto 1,83 cm e gli piace giocare alla Playstation. Ha un fratello più piccolo.

Sul Corriere della Sera leggiamo che il ragazzo è arrivato nel nostro paese quando aveva un anno ed abita in un complesso di case popolari: "Per me sono un luogo a cui devo tutto. Mi hanno insegnato l'educazione e permesso di coltivare molti legami. Penso per esempio agli amici con cui sono cresciuto giocando a calcio al parchetto. Una vera passione. Ecco: attraverso TikTok sarebbe per me un sogno riuscire un giorno ad aiutarli".

TikTok, i follower e i record

Nel marzo del 2020, quando in Italia iniziò l'emergenza sanitaria, Khaby Lame decise di iscriversi a TikTok, social network cinese lanciato nel settembre 2016. In poco tempo è diventato l'italiano più seguito sul social, superando addirittura Gianluca Vacchi, l'imprenditore e influencer italiano che sulla piattaforma cinese conta 17 milioni di follower. Il ragazzo di Chivasso in questo momento è tra i 100 profili più seguiti al mondo nella speciale classifica guidata da Charlie D'Amelio, che con oltre 100 milioni di follower è la creator più seguita. Qui potete vedere i video di Khaby Lame.

Quanto guadagna Khaby Lame con TikTok

Secondo il sito webboh, che si basa sull'analisi dell'esperto di TikTok Michele Del Monte, Khaby Lame, con le sue 500 milioni visualizzazioni in 10 giorni ha guadagnato circa 5mila euro, questo perché "la piattaforma paga circa un centesimo per ogni mille visualizzazioni".

I video di Khaby su TikTok

Nel primo video pubblicato su TikTok, Khaby Lame si è ripreso mentre si disinfettava le mani con il gel, da quei pochi like raccolti è iniziata la sua crescita vertiginosa. I video di Khaby, tutti rigorosamente muti, sono i cosiddetti video di reazione, in essi il giovane risolve in maniera ovvia dei problemi semplici che in altri video sono risolti in maniera complicata. Ma non solo questo, attraverso i suoi video il giovane affronta temi come il razzismo, il rapporto con i genitori, il suo legame con il Senegal e il Paese d'origine.

La vita privata di Khaby Lame

Khaby Lame è fidanzato con una ragazza di Chivasso ma di origini siciliane "È iniziato tutto per caso, grazie ai social. Ad ottobre 2020 le ho risposto ad una storia su Instagram. Abbiamo parlato per un po', poi abbiamo smesso di scriverci. Un giorno ci siamo incrociati per caso a Chivasso. Lei mi ha riconosciuto e mi ha ricontattato. Siamo tornati a parlare, fino a quando non le ho chiesto di uscire", ha raccontato al sito webboh.it.

A luglio Khaby e lo youtuber Kevin Believe hanno pubblicato dei video su YouTube per spingere le persone a riflettere sulle condizioni dei neri in Italia. A dicembre ha posato come modello per DLuiRepubblica. Ha partecipato al video musicale di Young Dudu, Colpa dei palazzi.