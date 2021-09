Venezia 78: Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia dell’estate arriva in laguna (FOTO)

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono appena arrivati in laguna per prendere parte alla 78esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia più scontante dell'estate 2021, sono arrivati ​​in laguna per partecipare a Venezia 78. Le due star prenderanno parte all'evento per la premiere di The Last Duel di Ridley Scott, pellicola che Affleck ha scritto con il suo amico di lunga data Matt Damon.

La coppia sembrava glam come non mai a bordo di un taxi-boat privato: entrambi indossavano gli occhiali da sole mentre sbirciavano fuori dal finestrino dell'imbarcazione. I due sono stati anche visti salire a bordo della barca, con indosso le mascherine, e mentre Affleck ha optato per un completo ì nero la Lopez ha scelto un outfit bianco.

Affleck, 49 anni, e la Lopez, 52, hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram a luglio di quest'anno in occasione del compleanno della cantante, la quale ha pubblicato una foto dei due che si scambiavano un bacio mentre erano a bordo di uno yacht.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono sempre più intimi da quando hanno deciso di riprendere la loro storia d'amore lo scorso aprile: una fonte ha rivelato alla rivista PEOPLE che "hanno preso la decisione di fare le cose sul serio". I due, ad esempio, hanno recentemente portato i loro rispettivi figli al Magic Castle di Los Angeles: "coinvolgere i bambini è fondamentale per il loro rapporto," ha concluso la fonte.