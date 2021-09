Venezia 78: Dakota Johnson conquista tutti sul red carpet col suo nude look (FOTO)

Dakota Johnson ha conquistato tutti sul tappeto rosso della 78esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia con il suo meraviglioso nude look.

Dakota Johnson, per la prima del suo ultimo film, The Lost Daughter, ha scelto il nude look indossando uno splendido abito che ha conquistato tutti sul tappeto rosso di Venezia 78. L'attrice 31enne ha illuminato la serata costellata di stelle con un abito trasparente di Gucci.

La Johnson ha completato il look audace ma sofisticato con un paio di tacchi dorati e un'acconciatura selvaggia che si è sposata alla perfezione con l'argento drappeggiate del vestito e gli scintillanti abbellimenti che adornavano ogni centimetro dell'abito.

Il fidanzato di lunga data dell'attrice, Chris Martin, non ha partecipato alla premiere con Dakota, ma quest'ultima non era sola sul red carpet: il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele, e il regista italiano, Luca Guadagnino, hanno accompagnato la star di Cinquanta sfumature di grigio durante la sua grande notte.

Dakota recita al fianco di Olivia Colman, Peter Sarsgaard, Ed Harris e Paul Mescal in The Lost Daughter, pellicola che segna il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal e che uscirà nei cinema e su Netflix entro la fine dell'anno.