Venezia 77: Matilde Gioli, il suo nude look incanta il red carpet (FOTO)

La sera del 5 settembre a Venezia 77, Matilde Gioli ha sfilato sul red carpet con eleganza e sensualità, sfoggiando un nude look che ha stupito tutti e ha fatto impazzire i fotografi, un momento che non è passato per nulla inosservato.

Durante il red carpet dedicato al film tanto atteso Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, l'attrice ha infatti sfilato con una scollatura vertiginosa e la schiena completamente nuda, creata da un micro top realizzato con due lembi di tessuto ricoperti da cristalli, indossato con un Tuxedo nero, tutto firmato Armani Privè.

Un look da non dimenticare, raffinato e sexy, audace al punto giusto, completato dallo splendido sorriso di Matilde Gioli che ha saputo osare su uno dei red carpet più in vista del mondo del cinema. I suoi scatti, ormai diffusi su tutti i social, sono subito diventati virali, rendendo il suo outfit uno dei più chiacchierati finora per questa edizione del festival.