Venezia 2024, primi possibili nomi: da Luca Guadagnino a Johnny Depp, passando per Joker 2

L'imminente Mostra del Cinema di Venezia si preannuncia un evento ricco di star stando ai primi nomi svelati come sempre da Variety, che cita tra gli altri Johnny Depp, Luca Guadagnino e il sequel di Joker.

Sebbene il direttore del festival Alberto Barbera non abbia ancora visto alcune opere presentate che potrebbero essere selezionate, un gruppo di film di grande richiamo a livello mondiale si è già assicurato l'ambito posto a Venezia, anche se alcuni dei film più mainstream probabilmente saranno fuori concorso.

Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig, Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt, Gal Gadot e Ana de Armas sono tra i maggiori nomi hollywoodiani che probabilmente lanceranno i loro prossimi film dal Lido.

Joker: Folie à Deux - una scena del film

Scontato il ritorno di Joker e di Guadagnino

Joker: Folie à Deux, il sequel in forma di musical di Todd Phillips, che con il primo Joker aveva ottenuto il Leone d'Oro nel 2019, interpretato da Gaga e Phoenix, è uno dei film che saranno probabilmente alla Mostra, insieme al biopic su Maria Callas, Maria, di Pablo Larraín, con la Jolie nel ruolo principale. Il regista cileno aveva lanciato i suoi precedenti biopic, Jackie e Spencer, proprio dal Lidi di Venezia.

Da più parti si sostiene che sia in lizza per Venezia anche l'adattamento di William S. Burroughs di Luca Guadagnino, Queer, in cui Daniel Craig interpreta l'alter ego del celebre autore della controcultura, un espatriato americano emarginato che vive in Messico e lotta contro la dipendenza dall'eroina.

George Clooney e Brad Pitt attesissimi

In lizza ci sono anche la commedia d'azione Wolfs - Lupi solitari, diretta da Jon Watts, che vede Clooney e Pitt nei panni di due fixer solitari costretti a collaborare per coprire un crimine di alto profilo (potete già recuperare il trailer se vi è sfuggito ieri), e il survival thriller di Ron Howard, Eden, con Jude Law, Ana de Armas, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby e Daniel Brühl. Questi due titoli finiranno probabilmente fuori concorso.

Il crime mystery di Julian Schnabel In the Hand of Dante, fortemente quotato per un posto al concorso del Lido, vede un cast stellare composto da Gal Gadot, Oscar Isaac, Jason Momoa, Gerard Butler, Al Pacino e Martin Scorsese, che interpreta un anziano saggio che influenza Dante Alighieri durante la stesura della Divina Commedia.

Passerella anche per Johnny Depp?

Anche Johnny Depp potrebbe tornare a Venezia dopo il ritorno a Cannes dello scorso anno per la sua interpretazione del re Luigi XV in Jeanne Du Barry. Questa volta, Depp è in lizza come regista di Modì, il biopic sull'artista italiano Amedeo Modigliani, interpretato da Riccardo Scamarcio. Al Pacino interpreta il collezionista d'arte internazionale Maurice Gangnat.

Infine, la ricca rosa di film internazionali fortemente quotati per Venezia include Hard Truths di Mike Leigh e I'm Still Here di Walter Salles.