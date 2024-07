Venezia 2024: da Asia Argento ad Antonietta De Lillo, le Giornate degli Autori al femminile

Svelato il programma delle Giornate degli Autori 2024, ecco quali film vedremo a Venezia, in arrivo ospiti come le attrici Asia Argento e Lou Doillon.

Il nuovo film di Antonietta De Lillo con Maria De Medeiros, il ritorno di Asia Argento alla recitazione, e ancora il toccante saluto di Venezia 2024 a Massimo Troisi nel trentennale dell'uscita de Il Postino. Tutto questo e molto altro nel programma delle Giornate degli Autori, sezione autonoma e indipendente della Mostra del Cinema di Venezia.

10 sono i film che verranno presentati in concorso, 1 film di chiusura fuori concorso, 5 eventi speciali e 3 cortometraggi (due per il progetto Women's Tales e uno in omaggio alla vincitrice delle Giornate nel 2022), tutti in anteprima mondiale in Sala Perla in accordo con la Mostra. 9 Notti Veneziane in Sala Laguna, i lungometraggi tra finzione e documentario dello spazio off realizzato in collaborazione con Isola Edipo; un ricordo di Emidio Greco (cofondatore della nostra sezione) a 50 anni dal suo esordio con L'invenzione di Morel nel 1974 e un altro dedicato alla Napoli di Gaetano Di Vaio ed Enzo Moscato con Dadapolis di Carlo Luglio e Fabio Gargano.

Infine il saluto di tutta Venezia (insieme alla Mostra e alla SIC) a Massimo Troisi, 30 anni dopo la prima mondiale del suo ultimo capolavoro, Il postino. Il programma delle Giornate parla al femminile, vista la presenza di ben 13 registe, 5 in concorso e 8 negli eventi fuori concorso. Altre 5 registe partecipano alle Notti Veneziane, dove tutti i film sono presentati in prima mondiale e Quasi a casa di Carolina Pavone, che inaugura la sezione, è anche un debutto corale. Nel programma sono ben 27 le nazionalità rappresentate, con 5 opere prime, e per la prima volta figura la Repubblica Dominicana.

Uno sguardo al titoli

La regista Antonietta De Lillo

Per i cinefili più incalliti si segnala la presenza dei Fratelli Quay, che tornano al lungometraggio dopo vent'anni, del nuovo film di Marie Loser dedicata alla musicista canadese Peaches o dell'argentina Laura Citarella, scelta insieme a Miu Miu per il progetto Women's Tales.

Passando ai titoli italiani, Chiara Francini sarà presente in veste di produttrice e protagonista di Coppia aperta quasi spalancata, dal testo di Franca Rame, qui diretta da Federica Di Giacomo (già vincitrice alla sezione "Orizzonti") nel film di Apertura delle Giornate, mentre Antonietta De Lillo è autrice e protagonista dell'ironico ritratto autobiografico L'occhio della gallina. Si segnalano inoltre il nuovo lavoro di Ciro De Caro con Rosa Palasciano, Taxi Mon Amour, e Basileia di Isabella Torre, opera prima che è anche una coproduzione con Danimarca e Svezia.Asia Argento farà, invece, parte del cast di Selon Joy di Camille Lugan, già assistente alla regia per Jacques Audiard.